Выборы в мажилис и маслихаты пройдут в один день

19 марта состоятся внеочередные выборы депутатов в Мажилис и маслихаты всех уровней.

Шымкентская городская территориальная избирательная комиссия начала подготовку к политическому событию. Всего 98 депутатов Мажилиса Парламента РК — 69 избираются по партийным спискам, 29 депутатов — по одномандатным территориальным округам.

В Шымкенте -городе республиканского значения — маслихаты формируют 50 процентов по партийным спискам, 50 процентов по одномандатным территориальным округам. На этот раз квоты акима не будет, рассказал председатель городской территориальной избирательной комиссии.

Очередная депутатская гонка. На этот раз в Казахстане готовятся к выборам в Мажилис Парламента и маслихаты. Кандидатов по партийным спискам в Шымкенте могут выдвинуть 5 партий: «Аmanat», Демократическая партия Казахстана «Ак жол», Народная партия Казахстана, Народно-демократическая патриотическая партия «Ауыл» и Общенациональная социал-демократическая партия.

Каирбек Кунанбаев, председатель территориальной избирательной комиссии г. Шымкента:

«Маслихат будет формироваться 50% по партийным спискам и остальные самовыдвиженцы. Требования 30% квоты: должна быть молодежь, женщины и люди с ограниченными возможностями. В Шымкенте сформированы 16 избирательных округов. Политические партии могут выдвигать по одному кандидату в каждом округе. В городской маслихат избираются 32 депутата. Квоты акима нет».

На выдвижение кандидатам дается 20 дней. 8-го февраля закончится прием заявок. После городской избирком начнет проверять и регистрировать тех, кто успел сдать документы. А уже 18-го февраля партийцы и одномандатники начнут предвыборную агитацию.

Айна Сарымсакова, председатель комиссии избирательного округа №7 г. Шымкента:

«Мы работали в субботу и воскресенье, но пока ни один кандидат не сделал никаких предложений. Ждем начала рабочего дня. Я желаю всем кандидатам везения».

Политические партии должны будут внести за каждого включенного в списки кандидатов в депутаты мажилиса и маслихатов соответствующий избирательный взнос. 1 миллион 50 тысяч тенге для кандидата в Мажилис и 350 тысяч тенге — в маслихат.

К тем, кто намерен баллотироваться в депутаты Мажилиса Парламента, предъявляются такие требования: гражданство Казахстана, постоянное проживание на территории страны на протяжении последних 10 лет, возраст – не моложе 25.

Требования к депутатам маслихатов иные: всё что надо – быть гражданином Казахстана, старше 20 лет. По данным шымкентской городской избирательной комиссии, на выборах 19-го марта, правом голоса могут воспользоваться 638 631 избиратель.