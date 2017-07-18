В Шымкенте должник зарубил топором пожилую пару из-за 30 тыс. тенге

В Шымкенте вынесен приговор 26-летнему жителю Мактааральского района Торжану Т., убившему пожилую пару, которой он был должен денег, сообщает NUR.KZ.

В ночь с 12 на 13 февраля в поселке Акдала рядом со своим домом были жестоко убиты пожилые супруги 59-летний мужчина и его 51-летняя жена.

Убийцы предположительно выманили их из дома, а затем, пользуясь отсутствием прохожих, поодиночке зарубили их топором прямо на улице.

В течение нескольких дней полиция проводила оперативно-розыскные мероприятия, в результате которых вышла на след подозреваемого — Торжана Т. Было установлено, что старики занимались ростовщичеством – давали местным жителям деньги в долг под проценты. Торжан также занял у них на полгода 40 тысяч тенге, однако в установленный срок смог вернуть только 10 тысяч тенге. После этого старики стали постоянно напоминать ему о долге и процентах, чем приводили его буквально в бешенство.

В вечер накануне убийства старик вновь навестил родителей Торжана, напомнив им о долге сына. Тогда должник, дождавшись ночи, взял топор и отправился к своим кредиторам. Вызвав их из дома, он вначале зарубил старика, а затем и подоспевшую старушку.

В суде свою вину Торжан упорно не признавал, утверждая, что всю ту ночь проспал в сарае. Однако его вина была доказана собранными уликами — в том числе обнаруженными на его одежде и обуви следами крови обоих стариков.

Мужчина был приговорен судом к 20 годам строгого режима.