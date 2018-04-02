В Шымкенте аташки и апашки учились обращаться со смартфонами. Настроить свой смартфон, создать аккаунт в соцсетях, чатиться, делать селфи и делиться им с друзьями — массу полезных навыков усваивали пожилые люди на недельных курсах.

«Многие наши ученики приходят на курсы с очень мощными гаджетами — дети или внуки дарят хорошие телефоны, — рассказывает Карина Алипова, тренер проекта. — А пользоваться такими смартфонами, кроме как позвонить, у них не получается. Детям некогда учить, а многие и вообще не воспринимают умение своих родителей всерьез. Поэтому на курсах всегда много желающих…»

Пять дней по несколько часов занятий. Зачастую осваивать смартфон приходится с нуля. И когда «студенты» курсов доходят до социальных сетей, регистрируются и находят в них своих друзей и родственников — радости нет предела!

Любови Ивановне Медведевой планшет подарил зять. «Вот так и сказал: «Мама, мы теперь с вами будем общаться по интернету, всегда на связи будем!» Они живут в Санкт-Петербурге. Внучка обещала научить… Но никак у меня не получалось — внучка быстро объяснила и удивлялась, как это я ее не понимаю…»

Любовь Ивановна пришла на курсы «Аташки, апашки и смартфон». Как рассказывает пенсионерка, даже после занятий она приходит домой и продолжает учиться — юзает полезные ссылки, которые дает тренер, раз за разом проходит процедуры регистрации и установки приложений.

«Огромное спасибо организаторам! — говорит Любовь Ивановна. — Я уже на связи и с родными! А то, если честно, я его даже побаивалась — этого интернета)))»

Все пенсионеры, слушатели курсов уверены — занятия очень нужные. Кто-то интересуется возможностями смартфона от любопытства, для кого-то это жизненная необходимость.

Оразали-агай получил смартфон на день рождения от сына. Единственное, в чем мужчина разобрался самостоятельно — мессенджер WhatsApp. На курсы пришел, потому что считает, что продвинутым пользователем быть необходимо в любом возрасте.

«Возраст — не помеха, главное, чтобы был хороший учитель, — говорит Оразали-агай. — Раньше в молодости мы успевали за техническим прогрессом, а тем чем мы хуже? Дети и внуки у многих из нас думают, что мы не понимаем и не учат пользоваться. А ведь нам, пенсионерам, просто нужно чуть больше времени, чем молодым и мы во всем разберемся!»

Раиса Ким получила смартфон в подарок от супруга на 70-летие. «Раньше был кнопочный телефон, а с этого смартфона даже позвонить не могла, — смеется Раиса. — Дети правда очень терпеливо ко мне относились — сын сразу сказал, что со временем навыки появятся, но самой все освоить не получалось. Поэтому, как только услышала о курсах, так сразу и записалась!»

У каждого пенсионера-владельца смартфона своя история, но всех на курсы «Аташки, апашки и смартфон» привело желание учиться и быть на одной волне с поколением своих детей и внуков. Слушатели курсов говорят, что главное здесь — получение базовых знаний, а закрепить навыки можно уже и дома, на практике.

Пять дней занятий, по словам учеников, пролетели, как один миг. Все обменялись контактами и подружились в соцсетях. Помимо обучения, курсы расширяют и круг общения пенсионеров.

Мастер-классы провели компании Kcell и E-event в рамках образовательной программы «Digital Life». Различные курсы программы «Digital Life» проходят на базе ТК «Отырар TV». Все курсы в рамках программы проходят абсолютно бесплатно.