В Шымкенте на улице грабитель отобрал у женщины крупную сумму денег

Полицейские Шымкента задержали мужчину, подозреваемого в грабеже. Прямо на улице грабитель забрал у женщины 300 тысяч тенге, снятые со счета в банке, и сотовый телефон, сообщает пресс-служба ДВД ЮКО.

23 июня 2017 года в дежурную часть Аль-Фарабийского ОП УВД Шымкента, поступило сообщение о том, что около 07:30 часов утра с травмой легкой степени в городскую больницу №2 поступила местная жительница, 1974 года рождения.

Пострадавшая рассказала полиции, что она сняла деньги в одном из банков Шымкента, в сумме 300 тысяч тенге, а спустя некоторое время на нее напал неизвестный мужчина и отобрал как деньги, так и смартфон марки «Самсунг». Завладев деньгами, нападавший скрылся.

Данный факт зарегистрирован в ЕРДР Аль-Фарабийского ОП, возбуждено уголовное дело по статье 191 УК РК «Грабеж».

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Аль-Фарабийского ОП УВД Шымкента задержан местный житель 1989 года рождения.

Подозреваемый арестован. Вещественное доказательство изъято. Проводится досудебное расследование.

Полицейские Шымкент рекомендуют жителям города быть внимательными и бдительными на улицах и в общественных местах при общении с незнакомыми лицами.

Если же Вы стали жертвой или очевидцем подобных преступлений, то Вам необходимо незамедлительно обратиться в полицию или позвонить по телефону 102.