84 тысяч фальшивых долларов пытались сбыть в Шымкенте

Более 84 тыс. фальшивых долларов США пытались сбыть в Шымкенте, передает OTYRAR.

Подозреваемые лица задержаны, с санкции суда применена мера пресечения в виде «содержание под стражей» сроком на 2 месяца.

Ранее сообщалась, что ГКНБ Кыргызской Республики выявили и пресекли деятельность транснациональной организованной преступной группировки, которая сбывала на территории Кыргызстана и Казахстана фальшивые банкноты номиналом 100 долларов США.

Вместе с тем, ГКНБ Кыргызской Республики по подозрению в сбыте фальшивых долларов задержан гражданин Республики Казахстан, который в свою очередь причастен к обстоятельствам расследуемого уголовного дела департаментом экономических расследований по городу Шымкенту.

В настоящий момент продолжаются следственно-оперативные мероприятия по выявлению причастных к данной группировке лиц.