Немого подростка, тонувшего в Бадаме, спасли полицейские Шымкента

В Шымкенте полицейские спасли немого подростка, тонувшего в реке Бадам. Вечером 27 июля 2017 года сотрудники стационарного поста полиции МПС УВД г. Шымкент, расположенного на берегу реки Бадам, услышали крики людей о помощи.

Прибыв на место происшествия, полицейские увидели прохожих, которые указывали в сторону реки, где тонул подросток в возрасте 13-15 лет.

Стражи порядка незамедлительно кинулись на помощь утопающему. Сотрудник МПС УВД г. Шымкент сержант полиции Айтмухамедов Ерлан бросился в воду и вытащил подростка на берег, где ему оказали необходимую первую помощь.

Как установили полицейские, подросток, который оказался немым, уронил в реку обувь и попытался достать ее, однако из-за сильного течения упал в воду и чуть не утонул.

Полицейские доставили подростка в отдел полиции Аль-Фарабийского района Шымкента, а после передали его родным.

Управление государственного языка и информации ДВД ЮКО