В Шымкенте пожарные провели учения в высотке жилищного комплекса «Яссави»

Сегодня сотрудники службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ департамента по ЧС провели пожарно-тактические учения в высотке жилищного комплекса «Яссави».

Главная цель учений — проверка противопожарного состояния дома и отработка совместных действий сотрудников службы и жильцов при эвакуации и тушении пожара. В учениях приняли участие свыше 70 человек, специалистов по ЧС, медиков и полицейских, а также 11 единиц пожарной техники.

Согласно условиям пожарных учений, огонь разгорелся на девятом этаже 13-этажного дома. Все выходы из-за дыма заблокированы и для жильцов единственный путь покинуть горящее здание — выйти через окно. До последнего времени это оставалось лишь теоретической возможностью, но после того как на вооружении пожарных появилась новая техника, такой путь эвакуации стал вполне реальным.

Куаныш Арсланов, заместитель начальника службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС ЮКО: «Эти учения у нас запланированные — высотные дома строятся быстрыми темпами, это и хорошая тренировка для личного состава, чтобы в случае пожара потушить его быстро и эвакуировать людей. У нас в гарнизоне прибавилась новая техника и АЛ-50, мы посмотрели её возможности. В данное время мы спокойно эвакуировали людей на безопасное расстояние».

В данное время в распоряжении пожарных две автолестницы, поднимающиеся до верхних этажей городских многоэтажек. АЛ-32 способна эвакуировать людей с девятых этажей зданий, а АЛ-50 с крыш 16-этажных домов. В ходе этих учений у пожарных появилась возможность проверить на готовность к чрезвычайным ситуациям и жителей дома.

Гульжан Исалиева, домком дома №33 по ул. Тыныбаева: «В нашей многоэтажке проживает 183 человека, и такие учения необходимо устраивать как можно чаще, чтобы жители знали как вести себя при чрезвычайных ситуациях, особенно во время пожара. Мы же, в свою очередь, следим за противопожарным состоянием своего дома, стараемся содержать в порядке оборудование и аварийные выходы».

Свои задачи пожарные выполнили в отведённые нормативами сроки. Справились в срок с заданием и другие участники учений. Выявленные в ходе отработки недостатки в противопожарном состоянии дома будут проанализированы, а советы по их устранению лягут в рекомендации пожарных.

Данияр Худайбергенов