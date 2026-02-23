В Туркестане студенткам угрожали выселением из-за отказа убирать комнаты парней

В одном из общежитий Туркестана разразился скандал. В Многопрофильном индустриально-техническом колледже девочек пытались заставить убирать чужие комнаты. На кадрах, которые облетели социальные сети, видно, как администрация требует от девушек навести порядок в жилых помещениях парней.

На отказ студенток выполнять чужую работу сотрудники ответили угрозами. Как выяснилось позже, за отказ девушкам пригрозили не только выселением, но и запретом на посещение душевых комнат. Инцидент подтвердил директор колледжа Айдос Кенжеханулы. По его словам, конфликт произошел в ходе подготовки к областной спартакиаде. Пока парни находились в аулах, администрация решила силами студенток подготовить их комнаты к мероприятию.

Айдос Кенжеханулы, директор:

«Девушек поругали, мол, что вам стоит просто помочь? Ведь они же не туалеты просили чистить. Там везде современные санузлы, созданы все условия. Приезжала полиция, все проверяли, мы во всем разобрались. Сейчас студентки уже извиняются за эту ситуацию. Но несмотря на это, я вынес строгие выговоры всем ответственным — начиная от техперсонала, заканчивая дежурными. Все написали объяснительные. Я это сделал для того, чтобы впредь они не позволяли себе так разговаривать со студентами».

В областном управлении образования заявили, инцидент взят на особый контроль, создана специальная комиссия. Чиновники подчеркнули, что выселять студенток никто не имеет права, а права учащихся — в приоритете.

«Проводится разъяснительная работа с родителями и студентами. Приняты меры по усилению внутреннего порядка, чтобы такие ситуации не повторялись. Виновные понесут наказание согласно закону», — сообщили в Управлении образования Туркестанской области.

В данном колледже обучается более тысячи студентов, но лишь восемьдесят из них обеспечены местами в общежитии. После вмешательства властей конфликт официально исчерпан, а студентки остались в своих комнатах.