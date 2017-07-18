В ЮКО начала свою работу прядильно-крутильная фабрика «Azala Cotton»

В ТОО «OXY Textile» возобновлена работа. Правда теперь предприятие называется по другому. Весь имущественный комплекс ТОО «Oxy Textile» выкупило «Azala Cotton», переименовавшись в ТОО «Azala Cotton».

Стоит отметить, что в марте 2017 года по активизации деятельности фабрики ТОО «Azala Cotton» проведены пуско-наладочные и ремонтно-восстановительные работы.

На сегодняшний день на предприятии завершены работы по запуску оборудования. В настоящее время здесь работают порядка 300 человек. В целом, предприятие способно выпускать свыше 6 тыс. тонн кардной и гребенной хлопчатобумажной пряжи в год. На сегодняшний день ТОО «Azala Cotton» налаживает рынки сбыта. Планируется, экспортировать продукцию завода в страны СНГ и ближнего и дальнего зарубежья. Общий объем привлеченных инвестиций составляет порядка 5,4 млрд.тенге

Пресс-служба акима ЮКО