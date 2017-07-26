В ЮКО у ветерана Великой Отечественной забрали подаренную ко дню Победы землю. Курванали Тойчиев из Толебийского района ЮКО в лихие годы войны дошел до Берлина и с победой вернулся в родное село. Выжил и начал строить мирную жизнь. А на старости лет война для ветерана началась снова. Только враги оказались не внешние — разменявшему девятый десяток старику приходится воевать с захватчиками земли здесь — в родном районе.

Надел земли появился у ветерана в начале двухтысячных — ко дню Победы дедушка Курванали получил землю для сельхознужд. Ничего строить законопослушный аксакал и не планировал — разбил на земле ореховый сад. Выращивать сад помогали дети, но все же основным хозяином сада и основным его работником был ветеран. Чуть позже к орехам добавились плодовые деревья. Сад цвел и давал отличный урожай…

Несколько месяцев назад дедушка Курванали слег и полгода на участке никто не появлялся. И вдруг выяснилось, что за время болезни ветерана, неизвестные срубили половину сада и на 35 сотках земли возвели двухэтажный дом!

«Я думал, не переживу этого! — ветеран не находит объяснения случившемуся, — Там ведь нельзя строить, это земля сельхозназначения! И такой сад был, столько труда в него вложено! А тут под корень вырубили! Какой-то Абдуллаев построил дом, он считает, что земля его…»

Далее пошли разбирательства и ссоры. Человек, который срубил деревья и построил дом, не раз приходил к ветерану и обещал снести построение и отдать участок, но обещание свое так и не сдержал. Позже выяснилось, что за время ссоры этот дом уже успели и продать. Только после такого поворота дедушка поручил детям обратиться в суд.

В Толебийском акимате о проблеме знают, правда, как могло случиться, что дедушкину землю передали другому человеку, объяснить не смогли. Дать официальные объяснения в акимате отказались, сославшись на то, что суд уже прошел, и «они здесь ни при чем»… Каким образом акимат распорядился частным участком, осталось без объяснения. Мол, все ответы даст сельский аким.

Не дождавшись вразумительного ответа, журналисты попытались связаться с новым хозяином дома. Но и от него не получили ответа.

Хасан Тойчиев, внук ветерана, показывает то, что осталось от сада и рассказывает о судебных мытарствах, через которые приходится проходить семье дедушки Курванали. Первый суд Тойчиевы выиграли. Толебийский суд вынес решение снести дом и компенсировать ветерану ущерб в размере 50 тысяч тенге. Но последующая апелляция владельца дома, отменила решение суда первой инстанции.

Тойчиевы вновь обратились за правосудием. Но судья Гульзат Жансыбаева только развела руками: «Мы вынесли решение, но в областном суде с ним не согласились. Что мы можем поделать?»

Комментарий по делу дедушки Курванали все же дал председатель Толебийского районного суда. Права, сам ветеран справедливости уже не ждет. Одна надежда на Всевышнего, говорит аксакал. И просит милости и правосудия уже не у людей.

Шуддин Саидов