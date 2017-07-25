В ЮКО в ходе проведения ОПМ «Безопасный город» задержали 9 преступных групп и раскрыли 73 преступления

Полицейские Шымкента в ходе проведения оперативно-профилактического мероприятия «Безопасный город» задержали 9 преступных групп и раскрыли 73 преступления.

Территория города Шымкента увеличилась, выросла и численность населения. Впрочем, число зарегистрированных краж чужого имущества по сравнению с прошлым годом снизилось на 12,5%.

В целях профилактики краж чужого имущества в период с 7 по 13 июля 2017 года на территории города проведено оперативно-профилактическое мероприятие «Безопасный город», в ходе которого было задержано 9 преступных групп и раскрыто 73 преступления. В их числе преступления, связанные с кражами чужого имущества: квартирные кражи, грабежи, мошенничество, хищения автотранспорта и запасных частей автотранспорта.

Задержаны преступные группы, возглавляемые лидерами из Тараза, Кызылорды, Шымкента, 1983, 1979, 1982, 1991 года рождения, совершавшие квартирные кражи. В ходе досудебного расследования установлены причастности к 46 квартирным кражам на территории города.

По данным фактам возбуждены уголовные дела по статьям 188 УК РК «Кража», 190 УК РК «Мошенничество» и 191 УК РК «Грабеж». Подозреваемые арестованы. В настоящее время проводится досудебное расследование.

Пресс-служба ДВД ЮКО