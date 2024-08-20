Экстренный вызов 20 августа: происшествия в Шымкенте

Автомобиль Toyota оказался полностью тонированным. Темной пленкой заклеены передние боковые стекла и даже лобовое стекло. Видеозапись сняли очевидцы. В полиции приняли меры. В отношении нарушителя составили два административных протокола. Ему придется выплатить штраф.

Этого нарушителя за рулем патрульного автомобиля сняли очевидцы. Водитель не включил поворотник, когда заезжал в кармашек в центре города. В полиции провели служебную проверку, в отношении полицейского составлен административный протокол за невыполнение требований правил дорожного движения подать сигнал перед поворотом, разворотом или остановкой. Ему придется выплатить штраф.

В районе Туран прошел рейд по мототранспорту. Водителей проверяли на наличие прав а также соблюдение правил дорожного движения. Водителям двухколесного транспорта также разъясняли правила поведения на дороге. Ведь в последние годы участились случаи ДТП с участием мотоциклов и мопедов.

Свыше 100 шымкентцев привлекли к ответственности за ночные гуляния детей. В минувшие выходные ювенальные полицейские мегаполиса провели рейды, направленные на профилактику подростковой преступности и защиты детей от опасных ситуаций, в которые они могут попасть, находясь в ночное время на улице и в общественных местах без сопровождения взрослых. В ходе ночного дозора стражи порядка выявили 140 несовершеннолетних на улице в неположенное время.

«В развлекательных заведениях выявлены 5 детей, в отношении родителей которых составили протоколы. А администраторы бизнеса, допустившие такое нарушение оштрафованы. Рейдовые мероприятия, нацеленные на профилактику правонарушений среди несовершеннолетних, проводятся на постоянной основе», — рассказали полицейские.

Спасатели потушили пожар в Туркестанской области. В селе Нуржан Корган Сайрамского района на территории частного жилого дома произошло загорание крыши сарая и прессованного сена, весом около 30 тонн. Силами ДЧС пожар ликвидирован на площади около 300 квадратных метров. Пострадавших нет. Причина устанавливается.

В Туркестанской области завершилось ОПМ «Правопорядок». Выявлено 2 358 административных правонарушений. 115 правонарушителей привлечены к административной ответственности за появление в нетрезвом виде или употребление спиртных напитков в общественных местах. Также выявлено 119 несовершеннолетних, находившихся в ночное время вне дома без присмотра родителей.

ДП Туркестанской области: «Также выявлены 7 правонарушителей, грубо нарушивших правила дорожного движения и управлявших автомобилем в нетрезвом состоянии. Кроме того, в ходе рейда полицейские побеседовали с водителями и пассажирами и провели с ними разъяснительную работу».

В Шымкенте проводится ОПМ Пробация. Сотрудники полиции проводят проверку ранее судимых граждан, проводится работа по административному надзору за гражданами, которые совершили административные правонарушения и не выполнили установленные судом обязанности. Продолжается профилактическая работа, направленная на предупреждение семейно-бытового насилия, соблюдения порядка и судебных предписаний.

В Казахстане участились случаи, когда мошенники создают фейковые аккаунты руководителей госорганов и крупных частных организаций, чтобы рассылать подчиненным сообщения с просьбой выполнить требования правоохранительных органов. Мошенники, выдавая себя за руководителей, сообщают подчиненным, что с ними свяжутся сотрудники правоохранительных органов и необходимо выполнить все их требования. После ряда манипуляций на граждан оформляют подложные кредиты. Только за 3 дня в стране было раскрыто 178 интернет-преступлений.

Шынгыс Алекешев, официальный представитель МВД РК: «Мошенники могут получить данные путем рассылки вредоносных ссылок в WhatsApp. Это может выглядеть как «проголосуйте за мою племянницу», «вы выиграли приз» и так далее. После того как пользователь мессенджера проходит по ссылке, преступники получают удаленный доступ к приложению, откуда и скачивают все контакты».

Опасные ссылки также могут быть в онлайн-играх, где мошенники требуют деньги за разблокировку аккаунта как у взрослых, так и у детей. Для того чтобы обезопасить себя, МВД рекомендует соблюдать нехитрые правила.

НЕ ПЕРЕХОДИТЕ ПО ПОДОЗРИТЕЛЬНЫМ ССЫЛКАМ. ЕСЛИ ВСЕ ЖЕ ПРОШЛИ ПО ССЫЛКЕ, НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНО ОТКЛЮЧИТЕ ВСЕ ПРИВЯЗАННЫЕ УСТРОЙСТВА В НАСТРОЙКАХ МЕССЕНДЖЕРОВ

НЕ ОТВЕЧАЙТЕ НА ВИДЕОЗВОНКИ ОТ НЕЗНАКОМЫХ АБОНЕНТОВ

НИКОГДА НЕ СЛЕДУЙТЕ ТЕЛЕФОННЫМ ИНСТРУКЦИЯМ РАБОТНИКОВ БАНКОВ, БРОКЕРСКИХ, ИНВЕСТИЦИОННЫХ КОМПАНИЙ ИЛИ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ. ПОМНИТЕ: СПЕЦИАЛЬНЫЕ ОПЕРАЦИИ НЕ ПРОВОДЯТСЯ ПО ТЕЛЕФОНУ

НИКОМУ НЕ СООБЩАЙТЕ СВОИ ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ, РЕКВИЗИТЫ, CVV-КОДЫ БАНКОВСКИХ КАРТ, КВИТАНЦИИ О ПЕРЕВОДАХ, SMS-КОДЫ И КОДОВЫЕ СЛОВА, ДАЖЕ ЕСЛИ ЧЕЛОВЕК ПРЕДСТАВЛЯЕТСЯ СОТРУДНИКОМ БАНКА ИЛИ ПОЛИЦИИ

НЕ УСТАНАВЛИВАЙТЕ ПО ПРОСЬБЕ ПОСТОРОННИХ ЛИЦ МОБИЛЬНЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ НА СВОЙ ТЕЛЕФОН

НЕ ВКЛАДЫВАЙТЕ ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА В СОМНИТЕЛЬНЫЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ

ДЛЯ УСТАНОВКИ ПРИЛОЖЕНИЙ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ТОЛЬКО ОФИЦИАЛЬНЫЕ ПЛАТФОРМЫ, ТАКИЕ КАК APPSTORE И PLAY MARKET.

В Шымкенте стартовал первый этап акции «Месячник пожарной безопасности». Спасатели и пожарные проводят очистку дымоходов у тех жителей мегаполиса, которые не могут сделать это самостоятельно.

Сажа и другие отложения, накапливающиеся в дымоходах, могут воспламениться и вызвать пожар. Регулярное прочищение устраняет этот риск. Кроме того, засоренный дымоход снижает тягу, что приводит к ухудшению работы отопительных приборов и возможному задымлению помещения. А еще плохая тяга или засоренный дымоход может привести к тому, что продукты сгорания, включая угарный газ, не будут эффективно выводиться наружу, что опасно для жизни.

Кроме того, семьям из социально-уязвимых групп населения, многодетным и инвалидам устанавливают газоанализаторы, которые, в случае если в помещении присутствует угарный газ, сигнализируют об этом жильцам.

Газоанализаторы могут обнаружить даже незначительные концентрации угарного газа, что особенно важно, так как этот газ не имеет запаха и может быстро привести к смертельному исходу.