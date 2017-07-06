В зоопарке Шымкента с днем рождения поздравили жирафа Астану

Жирафу Астане исполнилось 7 лет. В день рождения пятнистого жителя зоопарка, сотрудники зверинца поздравили жирафа вкусными угощениями.

Главным подарком Астане, уже традиционно, стал торт из фруктов и овощей — арбуза, капусты, хрустящей моркови… Вот только блюдо жирафу, почему-то, пришлось не по душе. Сколько ему его не подавали, Астана отказывался принимать угощение. А вот зеленые листья карагача жираф уплел за обе щеки.

Поздравить с днем рождения жирафа пришли и самые маленькие посетители зоопарка. Хором они громко скандировали «Астана, кутты болсын!» Понравилось ли дружное поздравление жирафу неизвестно, ведь он в это время жевал свои подарки.

Напомним, жирафа по кличке Астана привезли в шымкентский зоопарк 6 лет назад. Годовалого, пятнистого доставили к нам из Алматы. Сейчас жираф уже вырос и 5-метровому животному подыскивают пару. К слову, по словам сотрудников зверинца количество посетителей с приезда Астаны увеличилось почти в два раза. Видимо, каждому хочется своими глазами увидеть коренного жителя африканской саванны.

Анастасия Новикова