ЮКО лидирует в секторе производства стройматериалов

Несмотря на строительный бум в стране, производство стройматериалов стагнирует: годовой рост объемов выпуска составил всего 3,2%, два из трех лидирующих регионов ушли в минус, пишет kursiv.kz. Среди ТОП-3 регионов-производителей в секторе в плюсе только лидер — Южно-Казахстанская область.

Сократился выпуск портландцемента (-0,7% за год), бетона (-11,9%) и строительных растворов (-28,1%). Впрочем, в то же время в плюсе производители кирпичей (+6,5%), извести (+11,1%), гипсокартона (+6,9%) и т.д.

За январь-май производство неметаллических минеральных продуктов достигло 132,4 млрд тг — на 3,2% больше, чем годом ранее.

Среди ТОП-3 регионов-производителей в секторе в плюсе только лидер — Южно-Казахстанская область: 20,4 млрд тг, сразу +22,9% за год. В регионе работают такие компании, как ТОО «Азия Керамик», ТОО «Зерде-Керамика» (производство керамических покрытий и плит), ТОО «Батсу Водоканал» (производство кирпича, черепицы), АО «Шымкентцемент», ТОО «Стандарт Цемент», ТОО «Sas-Tobe Technologies» (производство цемента и клинкеров), ТОО «Тюлькубасский Известковый Завод», ТОО «Оңтyстiк-Кұрылыс-Сервис», ТОО «Строй Юг Групп», ТОО «ЖБИ-С» (производство сборных бетонных и железобетонных конструкций), и многие другие.