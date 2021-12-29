В Шымкенте в 2022 году в сфере производства стройматериалов создадут 7 инвестиционных проектов на сумму 25,2 млрд тенге.
Это позволит обеспечить жителей города новыми рабочими местами. 600 человек трудоустроят на производства санфаянса и и керамической плитки, а также на завод по переработке и производству стеклянных конструкций из литого стекла и домостроительный комбинат.
Об этом на очередном заседании Правительства РК доложил аким Шымкента Мурат Айтенов. Также глава города поделился успехами в сфере строительства жилья.
«В этом году в Шымкенте вводится в строй 1 миллион квадратных метров жилья. По сравнению с прошлым годом данный показатель увеличился на 55%. На сегодняшний день введено в эксплуатацию 922 тыс. квадратных метров жилья. По остальным оформляются соответствующие документы, по итогам года план будет выполнен в полном объеме. Индекс физического объема строительных работ составил 136,5 млрд тенге», — сказал М.Айтенов.
Если говорить о долгосрочной перспективе, до 2025 года в Шымкенте в сфере строительного производства планируется реализация 9 инвестиционных проектов с созданием порядка 900 рабочих мест на сумму 66 млрд тенге.