В Шымкенте в 2022 году в сфере производства стройматериалов создадут 7 инвестиционных проектов на сумму 25,2 млрд тенге.

Это позволит обеспечить жителей города новыми рабочими местами. 600 человек трудоустроят на производства санфаянса и и керамической плитки, а также на завод по переработке и производству стеклянных конструкций из литого стекла и домостроительный комбинат.

Об этом на очередном заседании Правительства РК доложил аким Шымкента Мурат Айтенов. Также глава города поделился успехами в сфере строительства жилья.

«В этом году в Шымк­енте вводится в строй 1 миллион квадратн­ых метров жилья. По сравнению с прошлым годом данный показат­ель увеличился на 55­%. На сегодняшний де­нь введено в эксплуа­тацию 922 тыс. квадр­атных метров жилья. По остальным оформля­ются соответствующие документы, по итогам года план будет вы­полнен в полном объе­ме. Индекс физическо­го объема строительн­ых работ составил 13­6,5 млрд тенге», — ск­азал М.Айтенов.

Если говорить о долгосрочной перспективе, до 2025 года в Шымкенте в сф­ере строительного пр­оизводства планирует­ся реализация 9 инве­стиционных проектов с созданием порядка 900 рабочих мест на сумму 66 млрд тенге.