В Шымкенте начался строительный бум. Сейчас в областном центре ведутся строительно-монтажные работы на 85 объектах. До конца года планируется завершить строительство 24 домов и 8 школ.

Планируется, что 50-квартирный монолитный дом №21 в административно-деловом центре Шымкента, будет сдан в эксплуатацию в начале сентября. Возводят его 120 человек. Сейчас здесь уже ведутся отделочные работы.

Прораб подрядной организации Мухтар Олжасов буквально живет на объекте. Он контролирует каждый шаг своих подчиненных. Требования к качеству строительства сегодня предъявляются высокие. А потому недочеты, которые выявляют во время проверок, устраняются тут же, уверяет строитель.

Небольшое помещение – рабочий кабинет специалиста. Хотя, справедливо его было бы назвать настоящим штабом строительных действий, ведь здесь планируется все – от работ, которые будут производиться, до материалов, которые необходимо завезти.

«У нас есть три компании, которые осуществляют технадзор: проверяют квалификацию рабочих, качество строительных материалов, ход работ», — говорит прораб Мухтар Олжасов.

На этой территории ведется и строительство школы на 1200 мест. Нурсатовцы с нетерпением ждут завершения строительства к началу нового учебного года. Но, вот, только строители говорят, что новую школу сдадут, согласно плану – в декабре. В таком деле спешка ни к чему, уверены они.

«Строительство мы начали в августе прошлого года. Освоили 167 млн. тенге, которые были выделены. Так как это переходящий объект, его заканчиваем в этом году. В 2017 году было выделено более 970 млн. тенге, все работы идут по плану», — поясняет прораб Амирхан Жансурсынов.

А вот в мкр. «Достык» школа на 1200 мест будет завершена уже летом. Сейчас здесь ведутся отделочные работы, а отдельная бригада стелет полы. Строительство здания, возводимое на средства национального фонда, под особым контролем. К слову, контроль ведется как на областном, так и на республиканском уровне. Возможно поэтому, на объекте постоянно находится руководитель строительной компании. Ведь он обещает сдать здание в эксплуатацию уже в июле.

«21 июля будет приемная комиссия, надеюсь, они примут работу. Материалы, в основном, использовали местные, но были и привозные», — говорит руководитель строительной организации Данабек Бекенов.

Ответственные лица не скрывают, в планы строителей, в этом году, вмешалась погода. Но, несмотря на невзгоды, все объекты будут сдаваться строго в установленные сроки. Потому и контроль за каждым этапом строительства усилен вдвойне.

Тажибай Бекетаев, руководитель отдела строительства г. Шымкента: «С 1 января работу принимают четыре организации — заказчик, проектировщик, технадзор и генеральный подрядчик. Требования предъявляют высокие».

Сейчас в Шымкенте ведутся монтажные работы 29 жилых домов и 18 соцобъектов. В рамках госпрограммы «Нурлы Жол», в этом году будут сданы 11 жилых домов, 8 коммунальных и 5 домов в мкр. «Туран». Строительство 8 из 13 школ будет завершено в этом году.

Саида Турсуметова