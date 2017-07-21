Житель Шымкента придумал легкий путь перехода на латинский алфавит

Определились победители хакерского марафона «Хакатон», организованный акиматом Южно-Казахстанской области. Шымкентский изобретатель Куаныш Рыскулов предложил метод, который облегчит встречающиеся трудности при переходе на латиницу. Тем самым выиграл 1 млн. тенге.

Напомним, конкурс, организованный акиматом области среди IT-специалистов, был объявлен месяц назад. Хакерский марафон «Хакатон» — проект в рамках поддержки и реализации Послания главы государства, а также госпрограммы «Цифровой Казахстан», которая направлена на развитие отечественного информационного пространства.

Стоит отметить, что в мероприятии участвовали 50 человек, среди них студенты, школьники, молодые изобретатели, IT специалисты разных уровней и будущие программисты. Из них лучшими признаны проекты 8 специалистов в сфере ІТ технологии.

Куаныш Турсынкулович на протяжении 8 лет работает в сфере информационных технологий. Ранее им были изобретены несколько компьютерных программ, которые прошли республиканские конкурсы в городах Алматы, Астана. Жюри конкурса отмечают, что проект Куаныша является разработанной вовремя необходимой и уникальной программой.

В ближайшее время планируется широко использовать программу транслитерации казахского алфавита с кириллицы на латиницу и выделить для нее необходимые средства. Организаторы говорят, что данный проект будет продолжен и в дальнейшем.

Пресс-служба акима ЮКО