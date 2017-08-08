Число прибывших в ЮКО туристов увеличилось в два раза. Только за первый квартал 2017 года Южно-Казахстанскую область посетили 52 850 туристов. В прошлом году за аналогичный период всего 33 тысячи туристов интересовались достопримечательностями нашего региона.

Из всех приехавших 3600 человек — иностранные туристы (в первом полугодии 2016 года — 2883). По сравнению с аналогичным периодом прошлого года цифра выросла более чем на 50%. Об этом сообщают представители управления предпринимательства, индустриально-инновационного развития и туризма ЮКО.

Иностранных туристов интересуют достопримечательности древнего Туркестана, Отырарского района. Приезжие в основном посещают мавзолеи Арыстан баб и Ходжа Ахмета Ясави. На юг страны иностранцы также прибывают в рамках международной выставки ЭКСПО-2017.

До сегодняшнего дня в рамках мероприятия в области уже побывали жители Китая, Индии, Сингапура и других стран. Гости задерживаются на несколько дней для того, чтобы своими глазами увидеть исторические, архитектурные и археологические памятники региона.

Следует отметить, что на сегодняшний день во всех городах и районах разработаны 1, 2 и 3-х дневные туристские маршруты. Они включают 84 историко-культурных и природных объектов. Основные объекты, включенные в туристские маршруты: городище «Отырар», мавзолей Арыстан баб, городище «Сауран», мавзолей Х. А. Ясави и комплекс Азирет Султан, Государственный Национальный Природный парк «Сайрам-Угам», пещера Ак мечеть и другие.

Среди новых объектов, которые могут быть интересны туристам, этноаул в Отырарском районе. На территории села «Казақ ауылы» можно ощутить культуру и быт кочевников в формате «живой истории», насладиться прогулкой на лошадях и верблюдах, любоваться красотами природы и подышать свежим степным воздухом и конечно же, отведать блюда национальной кухни.