Впечатлениями о выставке ЭКСПО делятся шымкентцы

Впечатлениями о выставке EXPO делятся шымкентцы. Уже более миллиона человек побывали на выставке Экспо-2017. Экспо— это грандиозная площадка для обмена мировым опытом в быстро развивающейся области альтернативных источников энергии. С каждым днем увеличивается число наших земляков, приезжающих в столицу, чтобы собственными глазами увидеть становление будущего.

С каждым днем растет число желающих посетить международную выставку ЭКСПО — 2017 В Астане. Со дня открытия ЭКСПО уже посетили 1 000 000 человек. Среди них и житель Шымкента Алимхан Дуйсенгалиев. Он поделился своими впечатлениями от посещения выставки EXPO-2017.

Алимхан Дуйсенгалиев: «Павильоны Экспо невозможно обойти за один день. Не только я, но и все туристы не скрывают своего восхищения. Впечатлил автомобиль BMW i8, который выставили в павильоне Германии. Удивительно в этой машине то, что там есть сразу два двигателя: один стандартный внутреннего сгорания и электродвигатель. Это новая эпоха автомобилей. Во втором зале есть очень большая овальная комната, покрытая звездами,, такое чувство, что ты в космосе! Не могу не сказать про павильон Казахстана. Целых 8 этажей, посвященных энергии будущего. На самом верхнем этаже есть стеклянный мост, проходя по которому ощущаешь чувство полета!»

Свою концепцию энергии будущего ярко показало и Монако. Фасад павильона Монако оформлен изображениями очертаний исторических зданий княжества и основных морских символов. Сам павильон стильный и лаконичный.

Яркие механизмы павильона Австрии приводятся в движении специальными велосипедами и создают потрясающий фон для фотографии и селфи.

А вот в павильоне Японии через специальный 3D экран можно увидеть машину, работающую на воде.

Махаббат Абдешова: «По-моему, самым лучшим павильоном может считаться павильон России, там я увидела самый настоящий айсберг! Нужно еще обязательно посмотреть павильон Израиля — тысячи огней, представленных в экспозиции, никого не оставят равнодушным. Все павильоны на ЭКСПО хороши, нет плохих или неинтересных…»

Международная выставка EXPO-2017 на сегодня масштабное мероприятие, проводимое в центрально азиатском регионе и в СНГ в целом. Проведение выставки работает на повышение авторитета страны. В Астану устремили потоки иностранных туристов. Казахстанцы приехать на выставку считают своим долгом.

Отметим, в выставке участвуют 115 стран и 22 международные организации. ЭКСПО продлится до 10 сентября.