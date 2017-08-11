Что делать тем, кто не получил образовательный грант?

Очевидно, что результаты конкурса образовательных грантов не оправдали надежды всех участников, ведь только выпускников получили грант на обучение. Это означает, что большинство студентов будет обучаться на платной основе.

Что делать если по стечению обстоятельств ваш ребенок не поступил на грант, а денег на оплату недостаточно?

В целях поддержки студентов и абитуриентов в оплате обучения была внедрена Государственная программа гарантирования образовательных кредитов, в рамках которой возможно оформление образовательного беззалогового кредита на имя самого студента с процентной ставкой от 10% годовых, сроком до 12 лет. Гарантом выступает АО «Финансовый центр» Министерства образования и науки Республики Казахстан (далее – Финансовый центр).

Образовательные кредиты под гарантию Финансового центра могут получить как абитуриенты, так и студенты всех вузов и колледжей Казахстана по всем формам обучения.

В настоящее время образовательные кредиты предоставляются банками-партнерами Финансового центра на разных условиях. География действия программы широка, банки-партнеры работают во всех регионах Республики. Механизм выдачи кредитов одинаков: заемщик обращается в банк, получает консультацию, собирает необходимые для оформления документы и сдает их в банк. Образовательный кредит перечисляется на расчетный счет учебного заведения каждый семестр или год по мере необходимости.

Для получения образовательного кредита под гарантию Финансового центра требуется наличие одного или двух созаемщиков. При этом учитывается платежеспособность созаемщика, т.е. доходы, полученные по основному месту работы.

Сумма кредита не ограничена, главное, чтобы она не превышала стоимости за весь период обучения.

Необходимо добавить, что существует льготный период, т.е. в период обучения и 6 месяцев после его окончания дается отсрочка по выплате кредита. Досрочное погашение кредита осуществляется в любое время без взимания штрафных санкций.

Благодаря Государственной программе гарантирования образовательных кредитов студент может собственными усилиями планировать свое будущее.

А для тех, кто желает запланировать успешное будущее своих детей уже с раннего возраста и не испытывать трудностей с оплатой обучения, дается возможность накапливать на будущее обучение на образовательном депозите в рамках Государственной образовательной накопительной системы, получая при этом деньги от государства.

Справка:

АО «Финансовый центр» создано в соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан от 1 июня 2005 года № 541 путем преобразования государственного учреждения «Финансовый центр» Министерства образования и науки Республики Казахстан.

Основным предметом деятельности АО «Финансовый центр» является выдача гарантий по образовательным кредитам, предоставляемыми финансовыми организациями, предусматривающих исполнение в денежной форме, а также обеспечение возврата ранее выданных государственных образовательных и студенческих кредитов.