Гендиректор «Охотзоопрома» будет защищать инспектора из ЮКО, стрелявшего в браконьеров

Гендиректор «Охотзоопрома» написал жалобу в Генпрокуратуру и МВД РК на действия полицейских, задержавших инспектора в ЮКО, сообщает телеканал «Астана».

История с двумя братьями, раненными во время рыбалки, получила неожиданный поворот. Гендиректор «Охотзоопрома» сделал заявление по поводу этого инцидента. Телеканалу «Астана» Ерзат Альзаков сообщил, что действия инспектора, стрелявшего в двух братьев, считает правомерными.

По словам Альзакова в день происшествия двое молодых людей промышляли браконьерством. Они якобы ловили рыбу запрещенным способом, используя электроудочку. Это заметили местные рыболовы и рассказали инспектору «Охотзоопром» Руслану Загирову. Последний, имея при себе табельное оружие, на катере одного из рыбаков подплыл к браконьерской лодке. Заметив запрещенную электроудочку и оружие инспектор попросил братьев причалить к берегу.

Но они оказали сопротивление. Парни оскорбили инспектора, угрожали ему, стали таранить катер, в котором помимо инспектора находились гражданские лица, — рассказал Альзаков.

Ерзат Альзаков, генеральный директор РГКП «Охотзоопром»: «В результате второго тарана то гражданское лицо, которое находилось в лодке опрокинулся и упал в реку. Наш инспектор был вынужден совершить два предупредительных выстрела. Однако это не остановило их. Спасая жизнь того гражданского лица, он был вынужден произвести выстрелы в сторону браконьеров. У браконьеров этих, у них также имелось оружие, они начали в ответ стрелять в отношении как нашего инспектора, и того находящего с ним человека».

По словам Ерзата Альзакова, его сотрудник, стрелявший по лодке с братьями, даже не подозревал, что ранил их. При этом гендиректор «Охотзоопрома» отметил, что инспектор по инструкции имел право открыть огонь. Альзаков намерен защищать интересы Руслана Загирова во время следствия. Он уже написал жалобу в генпрокуратуру и МВД на действие полицейских, задержавших Загирова.

Ерзат Альзаков, генеральный директор РГКП «Охотзоопром»: «Следственные органы должны были допросить всех там, находящихся наших инспекторов, допросить тех рыбаков, кто находился на берегу. Вот тогда была бы ясная картина. Нет, не разобравшись, никого не допросив. Наши инспектора 12 часов просидели возле РОВД. Никого не допросили, а только допросили их. Провели между ними очную ставку, возбудили уголовное дело и его задержали».

Напомним, 14 августа в Южно-Казахстанской области двое братьев 19 и 20 лет заявили, что подверглись обстрелу во время рыбалки. По их словам, неизвестные подплыли на катере к их лодке и без предупреждения открыли огонь. В результате братья получили дробовые ранения и были госпитализированы. Пострадавшие рассказали, что стрелявший представился «республиканским инспектором».

Через двое суток после инцидента инспектор сам явился в полицию. Его задержали, а по факту возбудили дело по статье «Хулиганство, совершенное с применением оружия».