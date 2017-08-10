Грозу, ливень, град и шквальный ветер обещают синоптики в ЮКО

Утром и днем 11 августа в горах Южно-Казахстанской области ожидается сильный дождь, сообщает РГП «Казгидромет». В течение суток местами ожидаются гроза, возможен град, шквал, усиление северо-западного ветра 15-20, порывы 23-28 метров в секунду.

Штормовое предупреждение с просьбой быть очень осторожными в горных районах прислала и оперативная служба ДЧС ЮКО.

В Шымкенте 11 августа гроза, кратковременные дожди, температура воздуха днем 30-32 градуса выше ноля.

На большей части территории Казахстана с прохождением фронтальных разделов ожидается неустойчивая погода, пройдут кратковременные дожди с грозами, усилится ветер, возможен град, шквал, лишь на западе и северо-западе республики ожидается погода без осадков. На северо-западе и севере республики — туман.

В Южно-Казахстанской, днем в Жамбылской, Восточно-Казахстанской областях ожидается местами град, шквал, ветер 15-20, порывы 23-28 м/с. В Павлодарской области местами ожидается ветер 15-20, днем порывы 23-28 м/с, ночью туман. В Костанайской, днем в Актюбинской областях местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с, ночью и утром местами туман. В Акмолинской, Карагандинской, Алматинской, днем в Северо-Казахстанской областях ожидается местами усиление ветра 15-20 м/с, возможен град, шквал, в Акмолинской, Северо-Казахстанской областях ночью и утром — туман. В Кызылординской, Мангыстауской, ночью в Атырауской областях местами ожидается ветер 15-20 м/с, в Кызылординской области с пыльной бурей.

В Алматинской, местами в Кызылординской, Атырауской, Южно-Казахстанской, Жамбылской, Западно-Казахстанской, Актюбинской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской, Костанайской областях сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.