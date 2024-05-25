Развязку на Бекжан базаре затопило после ливня в Шымкенте

Сильный дождь привел к затоплению туннеля на улице Бекжан базара.

Вода заполнила проезжую часть, создав пробки и затруднив движение.

Видеозаписи, снятые очевидцами, демонстрируют, как машины едут по воде, которая достигает половины колес. Некоторые водители, не желая рисковать, развернулись и поехали в объезд.

Водителям рекомендуется, по возможности, избегать этого участка дороги до полного устранения затопления.

Также стоит быть аккуратнее при движении по другим дорогам города, так как они также могут быть затоплены.