Развязку на Бекжан базаре затопило после ливня в Шымкенте

Сильный дождь привел к затоплению туннеля на улице Бекжан базара.
Вода заполнила проезжую часть, создав пробки и затруднив движение.
Видеозаписи, снятые очевидцами, демонстрируют, как машины едут по воде, которая достигает половины колес. Некоторые водители, не желая рисковать, развернулись и поехали в объезд.
Водителям рекомендуется, по возможности, избегать этого участка дороги до полного устранения затопления.
Также стоит быть аккуратнее при движении по другим дорогам города, так как они также могут быть затоплены.
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