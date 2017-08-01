Группу торговцев оружием задержали в Шымкенте

Четверо жителей Южно-Казахстанской области задержаны по подозрению в торговле оружием. Полицейские Южно-Казахстанской области задержали подозреваемого в торговле оружием и его сообщников, сообщает пресс-служба МВД РК.

В ходе длительной оперативной разработки сотрудниками Управления по борьбе с организованной преступностью ДВД Южно-Казахстанской области пресечена преступная деятельность группы лиц, занимающихся незаконным оборотом огнестрельного оружия на территории области.

Оперативные сотрудники вышли на след продавца оружия в апреле этого года. По полученной информации, у подозреваемого имелся огнестрельный карабин «Сайга», который он намеревался в дальнейшем продать.

Для того, чтобы усыпить бдительность продавца оружия, у него в различное время сотрудниками полиции «под прикрытием» было приобретено 4 травматических пистолета и патроны к ним. Удостоверившись в «покупателе» подозреваемый решил реализовать карабин за 530 тысяч тенге.

29 июля в г.Шымкент при попытке продажи оружия сотрудниками полиции задержан 21-летний житель области, у которого в салоне автомашины «Лада Приора» был изъят подготовленный к продаже карабин марки «Сайга» с одним патроном.

В ходе дальнейших оперативно-розыскных мероприятий полицейскими были установлены и задержаны еще три жителя области, причастные к сбыту огнестрельного оружия.

Карабин, травматические пистолеты и патроны приобщены к материалам проводимого досудебного расследования по ст.287 ч.3 УК РК. Изъятое огнестрельное оружие проверяется на причастность к нераскрытым тяжким и особо тяжким преступлениям.