Интернет-конференция с замминистра МВД РК Юрием Ильиным стартует 7 августа

С 7 по 11 августа 2017 года на интернет-портале «Открытый диалог» портала «Открытое правительство» Электронного правительства (egov.kz) будет проводиться интернет-конференция на тему: «Деятельность органов гражданской защиты Республики Казахстан».

На вопросы пользователей будет отвечать заместитель министра внутренних дел Республики Казахстан Ильин Юрий Викторович.

Вы можете задать интересующие вас вопросы по линии предупреждения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарной безопасности, оповещения, трудоустройства и в целом деятельности органов гражданской защиты.

Интернет-конференция будет активирована на интернет-портале «Открытый диалог» Электронного правительства (egov.kz) 7 августа 2017 года в 09:00 часов.