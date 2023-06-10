В Абайской области горят леса. Министра по ЧС отправили в отставку

В Абайской области вот уже 2 дня борются с лесными пожарами. Поврежденная площадь уже составила больше 60 тысяч гектаров.

Стало известно, что Глава Государства распорядился направить все необходимые силы на борьбу со стихией и обеспечить безопасность людей. При этом не обошлось и без человеческих жертв. Пока что известно о 3 погибших, но еще неизвестна судьба 11 егерей. С ними специальные службы не могут выйти на связь.

Ситуация на месте пожара стабилизируется. Для тушения приступили 8 авиационных средств, а также сотрудники соответствующих служб и военные. Тем не менее сегодян утром стало известно, Токаев отправил в отставку министра ЧС Юрия Ильина.

Стоит отметить, что масштабы возгорания в Абайской области, по сравнению с пожарами 2022 года в Костанайской области, больше в несколько раз.

Будет ли Президент объявлять ЧС и национальный траур в стране пока не ясно. Стоит отметить, что в Казахстане за всю историю независимости национальный траур объявлялся 11 раз. Последний раз ровно 10 января 2022 года – в связи с многочисленными жертвами во время трагического января.