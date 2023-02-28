Угроза паводков достаточно серьезная — МЧС

Угроза паводков ожидает южный регион. Совсем скоро начнет таять снег, а водохранилища переполнены на десятки миллионов метров.

Министр по чрезвычайным ситуациям РК Юрий Ильин на заседании правительства отметил, что для предупреждения паводков необходимо усилить подготовку.

Сейчас показатели не обнадеживающие. Объем воды, накопленной в Шардаринском водохранилище, приближается к 100%. А емкость Коксарайского водорегулятора составляет 3 млрд кубометров, уже сейчас запасы воды превышают 22 млн метров.

Глава правительства дал указ министерству экологии и природных ресурсов принять быстрое решение. Министр ЧС в своем докладе сообщил, что за два месяца текущего года построено 15,1 км временных плотин и отремонтировано около 24 км.

Также возведено более 16 километров временных плотин и 41 километр шахт вокруг населенных пунктов. Кроме того, очищено более 8,5 тыс. водопропускных сооружений под около 5 тыс. км каналов и канав, автомобильных и железных дорог.