Казахстанским детям вернут педиатров

Министр здравоохранения РК Елжан Биртанов обещает вернуть педиатрические участки в поликлиниках, передает МИА «Казинформ».

По словам министра, в Казахстане половина семей с детьми обслуживаются у врачей общей практики, остальная половина — у врачей-педиатров. При этом, по словам министра, где-то качество обслуживания у врачей общей практики намного лучше, чем у узких специалистов.

«Тем не менее, признавая право граждан, мы сейчас разделяем регистратуры. Кроме того, нами принято решение возобновить педиатрические участки для детей от 0 до 6 лет. Родители могут самостоятельно выбрать — либо они могут обслуживаться вместе с детьми у врачей общей практики, либо дети будут обслуживаться отдельно у педиатров», — рассказал министр на пресс-конференции в Правительстве.

По словам Елжана Биртанова, сегодня наблюдается дефицит педиатров, базовых участковых, а также некоторых узких специалистов. Это связано с тем, что они переходят в частный сектор.

«С этого года принято решение о том, что выпускникам медицинских вузов по специальности «педиатрия», «общая врачебная практика», также «хирургия» и «гинекология» будет разрешено работать без прохождения дополнительной резидентуры, то есть без дополнительного трехлетнего обучения на уровне поликлиники. Мы считаем, что в принципе для качественной медицинской помощи на уровне поликлиник достаточно базового медицинского образования — бакалавриат плюс интернатура (7 лет), и они пойдут сразу работать. Это позволит нам снизить дефицит (кадров)», — проинформировал министр.