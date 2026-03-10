Президент поручил усилить финансовую дисциплину в системе здравоохранения

Глава государства провёл встречу с Акмарал Альназаровой, в ходе которой министр здравоохранения доложила о текущем состоянии и перспективах развития отечественной системы здравоохранения.

Министр представила основные медико-демографические показатели. По её словам, в стране фиксируется положительная динамика.

«Наблюдается устойчивое снижение общей и младенческой смертности на 15,3%», — сообщила Акмарал Альназарова.

Также она отметила, что Казахстан достиг целевых показателей Всемирная организация здравоохранения по сокращению преждевременной смертности от неинфекционных заболеваний на 25%.

Отдельное внимание в докладе было уделено повышению доступности медицинской помощи. Министр рассказала о совершенствовании работы первичного звена, расширении скрининговых программ, а также модернизации службы охраны материнства и детства.

Продолжается развитие онкологической службы. В частности, открыт центр протонной терапии на базе нового онкологического центра в Астане.

Кроме того, введены в эксплуатацию два новых центра ПЭТ/КТ в Кызылорде и Актау. Во всех регионах страны также начали работу экспертные эндоскопические центры. Завершено строительство Национального научного онкологического центра и ряда региональных медицинских объектов.

В ходе встречи особое внимание было уделено усилению финансового контроля в системе обязательного социального медицинского страхования. Речь шла об автоматизации мониторинга целевого использования средств и ужесточении требований к поставщикам медицинских услуг.

Кроме того, во исполнение поручений президента ведётся работа по формированию единой цифровой инфраструктуры здравоохранения.

«Сегодня проводится консолидация разрозненных информационных систем в единую экосистему E-Densaulyq», — отметила министр.

Акмарал Альназарова также сообщила о росте инвестиций в фармацевтическую промышленность.

По её данным, за последние два года их объём увеличился в 2,3 раза, а экспорт продукции отрасли вырос в 1,9 раза. Заключено шесть инвестиционных соглашений по производству более 400 наименований лекарственных средств на общую сумму 316,3 млрд тенге.

Отдельно министр проинформировала о мерах по развитию кадрового потенциала отрасли и социальной поддержке медицинских работников.

По итогам встречи Касым-Жомарт Токаев дал ряд поручений, направленных на повышение качества медицинских услуг, усиление финансовой дисциплины в отрасли, совершенствование системы подготовки кадров, ускорение цифровой трансформации здравоохранения и развитие отечественной фармацевтической промышленности.