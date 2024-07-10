Регистрация компании в ОАЭ

Высокий интерес у предпринимателей вызывает регистрация компаний в ОАЭ. Эмираты привлекают своим экономическим ростом, низкими налогами, развитой транспортной инфраструктурой и высоким уровнем безопасности. Благодаря прямому доступу к Персидскому заливу, они контролируют важные морские коридоры и обеспечивают доступ к основным торговым маршрутам.

Страна прошла успешную трансформацию, пересмотрев свой экономический курс и нацелившись на решение проблемы сырьевой зависимости. Основными шагами в этом направлении стали создание специальных экономических зон (СЭЗ), развитие промышленного сектора, инвестиции в туризм, развитие торговли и других несырьевых отраслей.

Если Вы хотите зарегистрировать компанию в ОАЭ или находитесь в процессе разработки эффективной инвестиционной стратегии для перевода/расширения бизнеса в эту страну, эта публикация может быть полезна к прочтению.

Почему инвесторы проявляют интерес к регистрации и переносу бизнеса в ОАЭ?

Для предпринимателей регистрация фирмы в ОАЭ может быть стратегически выгодна по нескольким причинам. Во-первых, ОАЭ предлагает выгодную налоговую среду, включая отсутствие ряда налогов, например, налога на дивиденды, что значительно снижает финансовую нагрузку на компании и их сотрудников.

Во-вторых, страна имеет выгодное географическое положение, обеспечивающее легкий доступ к рынкам Ближнего Востока, Африки, Азии, Европы, что способствует расширению международных бизнес-связей и логистическим возможностям. Третье преимущество заключается в современной инфраструктуре и развитой экономике, способствующей инновациям и развитию высокотехнологичных отраслей.

ОАЭ выделяются среди наиболее прогрессивных стран на Ближнем Востоке по показателю инвестиционной привлекательности, подтвержденному несколькими рейтинговыми агентствами:

· Moody’s Investors Service оценило экономику ОАЭ на уровне «A2», что подчеркивает стабильность экономической ситуации.

· Standard & Poor’s оценило ОАЭ на уровне «AA», что подчеркивает высокий рейтинг кредитоспособности страны.

· В рейтинге World Bank, оценивающем прогрессивность бизнес-сред по странам, Эмираты заслуженно разместились на 16 позиции среди 190 стран (редакция 2020 г.).

Открытие компании в ОАЭ — выбор места регистрации

Доступны три основные территории, чтобы создать компанию в ОАЭ. Каждая из этих юрисдикций обладает своими уникальными правилами, которые могут оказать влияние на бизнес-процессы и налоговую нагрузку компании. Выбор подходящей юрисдикции зависит от конкретных бизнес-целей, отрасли и стратегии развития.

Материк. Материковая компания — это юрлицо, зарегистрированное в одном из эмиратов на континенте в Управлении экономического развития (DED). Регистрация локальной компании в ОАЭ позволяет раскрыть потенциал обширного рынка. UAE mainland company позволяет функционировать не только на рынке страны, но и не международных рынках.

Предприятия на континенте могут заниматься любым из более чем 2000 видов деятельности, перечисленных DED. Такая форма организации бизнеса подчиняется законам и постановлениям, принятым местными и федеральными властями соответствующего эмирата. Оптимальное место на материковой части будет зависеть от многих факторов, таких как бюджет и выбранный вид деятельности. Если развитие бизнеса зависит от импорта и экспорта, то открытие фирмы в ОАЭ рядом с одним из оживленных портов — Джебель-Али, Мина-Заид или Мина-Халид — имеет смысл для бизнеса.

ВАЖНО! С 1 июня 2021 г. были введены изменения в законодательство, позволяющие иностранцам стать полноправными владельцами своего бизнеса на континенте без необходимости наличия местного партнера. Однако эти изменения коснулись не всех отраслей, некоторые отрасли продолжают подпадать под требования о наличии местного партнера (51% акций).

Свободна зона. Компании в свободных экономических зонах ОАЭ получают лицензию от управляющего органа указанной зоны. Регистрация компании в свободной зоне ОАЭ обеспечивает возможность полной иностранной собственности и низкую налоговую нагрузку, но ограничивает право на осуществление деятельности на материковой территории страны. Компании в СЭЗ подчиняются собственным правовым нормам, разработанным администрацией зоны, и федеральным законам.

Оффшорная зона. Стратегически оптимизировать налоговые платежи и улучшить управление активами позволяет регистрация оффшорной компании в ОАЭ. Оффшорная компания создается с целью осуществления деятельности за пределами Эмиратов. В ОАЭ имеется несколько мест для оффшорных компаний — Рас Аль Хайма (RAK), Джебель Али (JAFZA), Аджман (Ajman). Каждая из этих юрисдикций имеет свои характеристики и выбор зависит от конкретных потребностей компании.

Еще один доступный вариант — покупка компании в ОАЭ (выбор имеется как на континентальной части, так и в свободных зонах). Покупка готовой компании в ОАЭ предоставляет уже существующие бизнес-схемы и структуры, что позволяет предпринимателям сосредоточиться на развитии и масштабировании бизнеса без необходимости проходить все этапы регистрации и создания с нуля. Это особенно выгодно для иностранных инвесторов, которые хотят быстро выйти на рынок ОАЭ и начать торговые операции в кратчайшие сроки.

Особенности и преимущества создания бизнеса в свободной зоне ОАЭ

Как мы уже сказали, сегодня Эмираты занимают ведущие позиции среди стран мира по числу запросов от иностранных предпринимателей, заинтересованных в том, чтобы открыть или переместить компанию в ОАЭ. Многие из них желают выйти на рынки свободных зон, чтобы учредить компанию со 100% иностранным участием.

Власти страны нацелены на то, чтобы такие зоны привлекали предпринимателей и объединяли усилия различных компаний, функционирующих в одной сфере, с целью создать профессиональное сообщество. Помимо преимущества полного иностранного владения, свободные зоны предлагают:

· Нулевую налоговую нагрузку (в большинстве случаев).

· Отсутствие таможенных барьеров при продаже товаров внутри зоны или их транспортировке между СЭЗ.

· Беспошлинную репатриацию капитала и прибыли.

Открытие компании в свободной зоне ОАЭ может стать подходящим решением для многих направлений деятельности. Предприниматели из-за границы часто заинтересованы в том, чтобы запустить стартап в ОАЭ в таких сферах, как:

· IT.

· Электронный маркетинг.

· Международная торговля.

· Производство.

· Финтех.

Дубай предлагает несколько известных СЭЗ, таких как Дубайский международный финансовый центр (DIFC), который специализируется на финансовых услугах и финтехе, а также Дубайскую торговую зону (DTZ), фокусирующуюся на торговле и логистике. Другие популярные СЭЗ для регистрации компаний в Дубае включают Медиа-сити, привлекающий компании в сфере медиа и развлечений, а также Технологическая зона (DTech), специализирующаяся на информационных технологиях и смежных отраслях.

Абу-Даби включает несколько знаменитых зон, таких как Абу-Даби свободная экономическая зона (ADGM), фокусирующаяся на финансовых и юридических услугах, и индустриальная зона (KIZAD), которая специализируется на промышленном производстве и логистике. Шарджа, третий по величине эмират ОАЭ, известен своими экономическими зонами, такими как Шарджа Аэро сити (SAIF) и технопарк Шарджи. Эти зоны специализируются в авиационных технологиях и инновациях соответственно. Шарджа Аутсорсинг Парк (SOP) привлекает компании, специализирующиеся на ИТ-услугах и аутсорсинге.

Независимо от того, являетесь ли Вы небольшим стартапом или уже состоявшимся крупным бизнесом, наша команда предлагает индивидуальные решения по сопровождению в регистрации бизнеса в ОАЭ.

Этапы регистрации компании в ОАЭ

Регистрация бизнеса в ОАЭ — процедура с четко определенными требованиями. Краткий обзор процесса ниже:

1. Определение корпоративной структуры.

2. Поиск и утверждение уникального бизнес-имени.

3. Подготовка и подача заявки и документов на регистрацию.

4. Оплата сборов за регистрацию.

Примите к сведению! В ОАЭ существуют определенные ограничения на выбор названий компаний. Эти ограничения направлены на предотвращение недопустимых или обманчивых наименований, на поддержание общественного порядка. В частности, запрещено использование или требуется специальное разрешение на использование названий, которые могут вводить в заблуждение относительно характера бизнеса компании или ее связей с государственными органами или международными организациями (например, Assurance, Bank, Banking, Financial, Government, Insurance, Royal, Trust).

Нельзя использовать слова, которые могут рассматриваться как оскорбительные или непристойные. Основные особенности включают требования к языку (например, в названиях должны использоваться арабский или английский язык), наличие ключевых слов, которые отражают юридическую форму компании или ее деятельность.

Срок регистрации компании в ОАЭ может варьироваться в зависимости от типа предприятия, его местоположения, от эффективности сотрудничающих сторон, таких как юридические консультанты, банки и регулирующие органы. Ориентировочно процесс занимает от 7 рабочих дней с момента оформления и подачи всех документов в уполномоченный орган.

Помимо вышеуказанных процедурных формальностей, важно помнить, что для большинства сфер деятельности необходима лицензия и должен быть открыт корпоративный банковский счет в ОАЭ для разделения личных и бизнес-финансов. Иностранные резиденты могут открыть счет в ОАЭ только при личном присутствии.

Перечень предоставляемых услуг определяется выбранным банком и статусом заявителя.

Типы корпоративных счетов:

Сберегательный.

Текущий.

Инвестиционный.

Преимущества счетов в банках ОАЭ:

· Свободное движение средств как внутри страны, так и за ее пределами, система IBAN, активно применяемая в ОАЭ, обеспечивает удобство и простоту переводов денежных средств.

· Банки ОАЭ демонстрируют высокий кредитный рейтинг, подтвержденный авторитетными источниками, включая Fitch в 2023 г. Это подтверждает их финансовую надежность и стабильность.

· Для некоторых типов счетов в банках ОАЭ отсутствует плата за обслуживание.

· Высокие ставки по депозитам в дирхамах стимулируют клиентов к сохранению и приумножению своих сбережений.

· Бесплатное предоставление чековой книжки в большинстве случаев облегчает процесс платежей и управления финансами.

Типы компаний в ОАЭ

Доступно несколько типов организации на материковой части ОАЭ. Наиболее распространенной структурой предприятий на материковой части является общество с ограниченной ответственностью (ООО). ООО может принадлежать минимум одному акционеру. Предприятие, желающее вести торговлю по коммерческой или промышленной лицензии (включая промышленную и производственную деятельность), может создать ООО в ОАЭ, но для этого потребуется местный спонсор. Напротив, учреждение компании в ОАЭ по оказанию профессиональных услуг не требует иностранного спонсора и может на 100% принадлежать иностранцам.

Также на континенте страны быть зарегистрированы:

· акционерное общество (АО);

· партнерства.

Иностранные организации могут выйти на рынок ОАЭ посредством регистрации филиала или представительства.

Открыть компанию в СЭЗ ОАЭ можно в форме:

· FZE учреждение во фризоне) — наличие только одного владельца.

· FZC (компания во фризоне) — владеют несколько лиц.

· Филиал.

Возможности инвестирования в ОАЭ для иностранцев

В Эмиратах существуют многообещающие инвестиционные возможности в различных секторах экономики. Одним из ключевых направлений является нефтегазовая промышленность, которая остается важным источником дохода для страны. Но как мы сказали, стратегия ОАЭ направлена на диверсификацию экономики, что открывает двери для инвесторов в другие сектора.

Сектор туризма представляет возможности благодаря постоянному росту числа туристов и привлечению инвестиций в строительство инновационных гостиничных комплексов. Дубай и Абу-Даби остаются ключевыми центрами этой индустрии.

Развитие инфраструктуры является приоритетом, что включает строительство новых жилых комплексов, коммерческих зданий и транспортных сетей. Инвестиции приветствуются в такие проекты, как улучшение дорог, аэропортов и портов, что способствует развитию логистики и торговли.

Технологический сектор находится в стадии активного развития. Инновационные парки, высокотехнологичные IT-стартапы в ОАЭ и цифровизация государственных услуг представляют привлекательные возможности для инвесторов, ищущих новаторские проекты и технологии.

Страна привлекательна для компаний в области биотехнологий и устойчивых технологий. Инновационные проекты в области альтернативной энергетики и экологически чистых технологий находят здесь поддержку со стороны правительства. ОАЭ играют ключевую роль в мировой логистике.

Благоприятный налоговый режим, современные порты, аэропорты мирового класса и инновационные логистические парки делают Эмираты привлекательным выбором для регистрации логистического бизнеса, способствуя их успешному развитию и экспансии на международных рынках. Благоприятные налоговые условия, высокий уровень безопасности и разнообразие жилой и коммерческой недвижимости делают ОАЭ привлекательным местом для глобальных инвесторов в сфере недвижимости.

Помимо этого, власти заинтересованы в том, чтобы Эмираты стали мировым центром для финтех индустрии. Предоставляются значительные льготы и стимулы для привлечения финтех стартапов в ОАЭ, включая инновационные программы поддержки и инкубационные инициативы.

В ОАЭ существует развитая инфраструктура инкубаторов и акселераторов, специализирующихся на поддержке стартапов и предпринимателей. Эти организации играют ключевую роль в развитии инновационного бизнеса, предоставляя не только финансовую поддержку, но и ценные ресурсы, экспертные знания и доступ к сетям контактов. Среди наиболее известных инкубаторов стоит выделить Dubai Technology Entrepreneur Centre (DTEC), который предлагает современные офисные помещения, техническую поддержку и консалтинг для стартапов в области технологий. Востребованы инициативы, такие как Dubai Future Accelerators, которые объединяет стартапы с государственными органами для решения текущих общественных вызовов через инновационные решения.

Налоги и бухгалтерия в ОАЭ

ОАЭ востребованы как преференциальной бизнес-направление благодаря своей выгодной налоговой политике, включая один из самых низких уровней корпоративного налога для большинства компаний, что позволяет минимизировать налоговые расходы при высокой защите бизнес-интересов. Регистрация компании в ОАЭ нерезидентом регламентирует такие налоговые обязательства:

1. Обычная ставка налога для юрлиц — 9%, если годовая прибыль превысила 375 тысяч AED. Для компаний в СЭЗ корпоративный налог в большинстве случаев составляет 0%.

2. НДС уплачивается по ставке 5%, за некоторыми исключениями.

Бухгалтерское обслуживание в ОАЭ требует строгого соблюдения как национальных, так и международных стандартов. Это включает подготовку финансовых отчетов, аудит, уплату налогов и соблюдение сроков. Фирмы по бухгалтерскому обслуживанию предоставляют широкий спектр услуг, включая консультации по налоговому планированию и стратегиям оптимизации, что помогает компаниям эффективно управлять своими финансами.

Резидентская виза ОАЭ

Эмираты в предыдущем году заняли 4-е место в мире по привлекательности для переезда на ПМЖ. Основными факторами, способствующими такому спросу, являются высокий уровень жизни, устойчивая экономика и высокий уровень безопасности в стране.

Вид на жительство ОАЭ — это документ, выданный на определенный срок (от 1 до 10 лет). Несколько способов получения вид на жительство (в зависимости от категории заинтересованного лица и его целей пребывания):

· Трудоустройство в зарегистрированной в Эмиратах компании («рабочая виза»).

· Основатель/акционер фирмы, инкорпорированной на континенте или в СЭЗ, в руках которого находится не менее 25% акций («инвесторская виза»).

· Собственник недвижимости в Эмиратах («инвестиционная виза»).

Золотая виза ОАЭ для специалистов с высоким уровнем квалификации, инвесторов, предпринимателей дает право на долгосрочное проживание (до 10 лет) и автоматическое продление. Понимая, насколько важна поддержка стартапов и малого бизнеса в ОАЭ, а привлечение молодых талантливых специалистов способствует развитию инноваций и экономическому росту, правительство провело ряд реформ. В частности, были введены в действие 5- и 3-летние визы для основателей инновационных стартапов.

Вывод

Арабские Эмираты занимают ведущие позиции среди мировых бизнес-центров по объему ежегодных инвестиций. Их уникальное географическое положение, современная инфраструктура и прогрессивное законодательство создают благоприятную среду для привлечения крупных инвестиций. Если ранее для регистрации компании в Эмиратах иностранцем (на континенте) требовалось привлечение спонсора-резидента ОАЭ, то сейчас в стране увеличивается перечень видов деятельности, где возможно быть единственным (иностранным) собственником.

Правительство продвигает экономическую диверсификацию, что способствует растущему интересу к стратегическим сделкам. Бизнес-консультанты YB Case могут оказать потенциальным клиентам полное сопровождение в регистрации компаний в ОАЭ (юридическое и бухгалтерское).