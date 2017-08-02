Курс национальной валюты в обменниках превысил 343 тенге за доллар, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Такую цену обменники установили на продажу иностранной валюты. Покупают инвалюту обменники по цене в районе 337 тенге. Курс по итогам дневной сессии торгов на KASE составил 335,72 тенге.

Таким образом, с утра 2 августа нацвалюта ослабела на бирже на 5,14 тенге. Минимальная стоимость составила 334,40 тенге за доллар, максимальная — 336,42. Объем торгов достиг 281,3 миллиона долларов, а по итогам двух сессий — 494 миллиона.

Напомним, курс тенге ослабел к доллару на 4,5 тенге за сутки 1 августа. В итоге на сегодяшний день разница в курсе по сравнению с последним днем июля составила почти 10 тенге.

В Нацбанке РК прокомментировали ситуацию на валютном рынке страны. Как отметила директор Департамента монетарных операций Национального Банка Алия Молдабекова, «в последние дни наблюдается повышенная волатильность обменного курса тенге к доллару США на внутреннем валютном рынке».

«Тенге демонстрирует ослабление к иностранным валютам, — сказала она. — Помимо цен на нефть, на формирование курса оказывает влияние совокупность фундаментальных факторов: курс валют стран — основных торговых партнеров, состояние платежного баланса, уровень инфляции, базовая ставка НБРК, мировые процентные ставки и другое. Но краткосрочно на курс тенге и повышение волатильности может влиять ряд факторов, включая резкое изменение ожиданий участников рынка».

Как сообщила Молдабекова, текущая динамика курса тенге объясняется, в первую очередь, ожиданиями негативного влияния дополнительных санкций США в отношении Российской Федерации, неопределенностью дальнейшего развития ситуации, а также соответствующей динамикой российского рубля. Определенные спекулятивные комментарии в СМИ подогревают ажиотажный спрос на доллары США.

«Национальный Банк остается привержен режиму свободно плавающего обменного курса тенге и не таргетирует определенный уровень обменного курса. Национальный Банк сохраняет за собой право проведения интервенций в случае резких и дестабилизирующих скачков обменного курса. Формирование обменного курса происходит с участием банков второго уровня на рыночных условиях, на основе спроса и предложения на валютном рынке», — подчеркнула она.

«Колебания обменного курса предполагают изменения как в ту, так и в другую сторону, в зависимости от совокупности фундаментальных и краткосрочных факторов. С учетом того, что текущая динамика курса во многом объясняется спекулятивными факторами, Национальный Банк не видит целесообразности в покупке иностранной валюты со стороны населения», — резюмировала Молдабекова.