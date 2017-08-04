Мост через реку Сайрам-су в этом году ремонтировать не будут

Мост через реку Сайрам-су в жилом массиве Сайрам в этом году ремонтировать не будут. Об этом заявил заместитель руководителя отдела АД и ПТ по ЮКО Ролан Ибрагимов. По словам чиновников, мост аварийный. Но не опасный.

Груда железобетонных конструкций — результат размыва берегов реки Сайрам-су. После обильных майских паводков смыло не только береговое укрепление. Опора транспортного моста тоже не выдержала удара стихии. Того и гляди, вот-вот рухнет. Усложняет ситуацию и то, что движение по мосту не ограничено. По переправе, которая держится на «добром слове», сегодня ездят и легковушки, и большегрузы.

В областном отделе транспорта успокаивают: никакой опасности для водителей и пешеходов мост не несёт, хотя и признан аварийным. А потому с ремонтом можно повременить.

«Мост и откосы находятся в аварийном состоянии. В этом году мы уже готовим сметную документацию для ремонта данного моста. Скорее всего, если бюджет утвердят, ремонт моста и берегов мы начнем в 2018 году, именно по укреплению откосов и проезжей части», — сказал Ролан Ибрагимов, заместитель руководителя отдела АД и ПТ по ЮКО.

19 мая из-за сильных дождей уровень реки Сайрам-су поднялся и размыл песочную часть грунта. После чего произошло разрушение железобетонной конструкции укрепления берега с дальнейшим ее обрушением. Власти тогда приняли решение установить указатели и ограничить движение через мост большегрузов. С таким решением согласились и местные жители.

По предварительным подсчетам, на ремонт моста через реку необходимо 280 млн тенге. Сейчас в области ведётся ремонт других 18 мостов. Эти переправы также нуждаются в немедленном укреплении. На их ремонт предусмотрено 552 млн тенге.