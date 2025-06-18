Река Сайрам су полностью обмелела

Некогда бурные воды реки Сайрам су теперь больше не пугают местных жителей. Водная артерия, которая раньше подмывала берега, угрожая разрушить дома и постройки, заметно обмелела. В этом году, вода ушла особенно рано, подмечают местные жители.

Специалисты объясняют: главная причина резкое сокращение осадков. Но не только природа виновата: вода из реки активно распределяется по оросительным каналам.

Гидроузел в верховьях делит поток, оставляя нижнее течение без жизненно важной влаги. Всё это лишь усиливает нагрузку на хрупкую водную экосистему региона, сетуют экологи.

«В русле реки должно оставаться не менее 70% для поддержания благоприятной окружающей среды и биоразнообразия в реке. Сейчас эта норма достаточно косвенно закреплена в законодательстве, её никто не придерживается. Говорить о каком-то биоразнообразии, тем более водном, ниже поселка Зертас нельзя. Существуют прогнозы по изменению климата, что это такая тенденция, которая будет повторяться из года в год», — говорит экоактивист Сергей Балабенко.

Река Сайрам су раскинулась более чем на 70 километров, около трети пути проходит через Шымкент. Участок реки, до слияния с Бадамом, всё чаще оказывается безводным. В условиях климата, стремительно меняющегося на глазах, даже такие некогда полноводные артерии природы становятся жертвами засухи.

Копжан Садибек, заместитель руководителя РГУ «Арало-Сырдарьинская бассейновая инспекция по регулированию, охране и использованию водных ресурсов»: «В этом году наблюдается значительное снижение уровня осадков по сравнению с предыдущими годами, что стало одной из причин ощутимого дефицита поливной воды. Раннее обмеление рек — прямое следствие изменения климата. Это ведёт к деградации почв, снижению качества водных ресурсов и постепенному иссушению русел. Все это отражается на общем состоянии окружающей среды, нарушая природный баланс».

Чтобы сократить потери воды, в регионе активно применяют альтернативные источники: используют скважины, дренажные воды, а также внедряют систему поочерёдной подачи воды. Местные аграрии всё чаще отказываются от влаголюбивых культур, переходя на более устойчивые к засухе.