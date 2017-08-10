Мурат Абенов поставил в пример столичным полицейским Шымкентскую МПС. Председатель комитета ИКТ, образования и инноваций НПП «Атамекен» воочию убедился в Шымкенте, каких результатов может добиться Местная полицейская служба. Об этом известный общественный деятель написал на своей страничке в Фейсбуке.

Абенов предложил акимату столицы изучить работу полиции в Шымкенте и пересмотреть деятельность МПС Астаны. А казахстанцам — начать с себя. «Если мы не будем проходить мимо, тогда и полиция и государство начнет более активно действовать», — подчеркнул Абенов.

«После поездки в Шымкент, где воочию увидел — каких результатов может добиться МПС — Местная полицейская служба при правильной организации их работы, появилось желание, чтобы такой же порядок навели у нас.

Именно тогда я понял, за что шымкентцы любят своего «народного шерифа» — начальника гор МПС Данияра Мейрхана, и почему они все встали на его защиту. Знаете почему? Он просто честно выполняет свою работу, заставляет всех уважать закон.

Начали с самого простого — не заезжать на стоп-линию. Более 100 тысяч штрафов, не взирая на должности, статусные номера и тел. звонки… И результат налицо — ни одна, даже самая крутая машина близко не подъезжает к линии. Держатся уважительно поодаль за 2-3 метра. «Агашки» конечно обиделись, но акимат города и общественность поддержали.

Для тех, кто оставляет машины где попало, тоже придумали действенный механизм — купили 10 эвакуаторов, и каждый день собирают урожай по 30-40 машин. За это солидный штраф и плата за стоянку. Траты бюджета окупились за пол года.

Опубликовано Муратом Абеновым 9 августа 2017 г.

И ДТП пошли вниз на 30-40 % по всем показателям. И «горячие южане», раньше бывало любившие проскочить на красный свет или промчаться по встречке, сейчас стали больше уважать законы — так выгоднее и безопаснее. И повода для коррупции значительно меньше.

Некоторые критики Данияра Мейрхана обвиняют его в умении применять PR вроде того, что умеет понравиться простым горожанам. Сам отвечает на ватсап и переписывается в соцсетях. Но мне кажется, так пытаются упростить роль активности граждан. Прошло то время, когда верят обещаниям и красивым словам. Нужен результат — и он в Шымкенте есть.

Поэтому, вернувшись в Астану, и я по другому посмотрел на возможности МПС Астаны.

Почему мы с ними тесно не сотрудничаем? Может надо наладить контакт, понять и поднять их проблемы, может и их надо защищать, чтобы наша полиция в ответ решила более активно заставлять соблюдать законность в интересах простых граждан. Успевают ли они заниматься своей работой или их гоняют по мероприятиям? Работает ли участковый с населением, занимается ли профилактикой преступности?

Кстати это одна из задач городских властей. В рамках плана «Безопасность и комфорт в столице» это направление одно из самых актуальных. Акимату Астаны нужно в комплексе пересмотреть работу МПС, направив их потенциал в сторону улучшения качества жизни граждан.

Предлагаю провести общественные слушания по вопросом правопорядка и безопасности. Ведь столица должна быть примером для других регионов.

А пока я записал все номера телефонов от начальника столичной МПС до участкового. Теперь фиксирую все нарушения и высылаю на ватсап. И знаете, начало все получаться. Ведь когда я через официальные каналы направляю свое обращение и подкрепляю его фото или видео, этот факт нельзя проигнорировать. Но всегда общаюсь с ними вежливо и стараюсь понять и помочь.

Теряешь время и нервы. Но как без этого. Ведь все начинается от нас самих. Если мы не будем проходить мимо, тогда и полиция и государство начнет более активно действовать. Пусть моя полиция меня бережет! А я им в этом помогу».

Мурат Абенов