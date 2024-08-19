Экстренный вызов 19 августа: происшествия в Шымкенте

Дорожно-транспортное происшествие произошло в минувшую пятницу около 11 часов ночи. На пересечении проспекта Республики и улицы Аскарова на светофоре водитель грузовика Isuzu сбил пешехода. Женщина 50-55 лет скончалась на месте происшествия. По словам водителя, она внезапно вышла на перекресток, когда уже горел желтый сигнал светофора. Так ли это предстоит выяснить правоохранителям. В полиции начали досудебное расследование.

В Шымкенте на оживленном перекрестке столкнулись два мотоциклиста. ДТП произошло на перекрестке улиц Байтурысынова и Торекулова. Два мотоциклиста столкнулись друг с другом, один из мотоциклов сгорел полностью. Пожарные прибывшие на место ДТП потушили транспорт. Водитель одного из мотоциклов госпитализирован с травмами в больницу. Причины аварии сейчас устанавливаются в полиции.

Спасатели вызволили палец подростка из мясорубки. Самостоятельно вытащить руку девочка не смогла и родители обратились к спасателям. Им удалось помочь подростку, серьезных травм она не получила.

Водитель Тойоты разговаривал за рулем по телефону. Нарушителя зафиксировали камеры видеонаблюдения по улице Сырым батыра. В отношении водителя выписали административный протокол и наложили штраф в размере пяти месячных расчетных показателей.

Водителя Hyundai Elantra лишили прав. Автолюбитель двигаясь по улице Сырым батыра решил не ехать в веренице машин, а обогнать их по встречной полосе движения. Нарушение зафиксировали камеры видеонаблюдения. Водителя лишили права управления транспортными средствами сроком на шесть месяцев.

Водителя Nissan привлекли к ответственности за «Управление транспортным средством лицом, не имеющим документов и не имеющим права управления». Нарушителя помогла выявить программа Коргау «Опасный водитель».

Водитель Toyota Corolla оказался ярым любителем тонировки. Он обклеил затемняющей пленкой переднее лобовое стекло своего автомобиля. Нарушителя заметили полицейские. Они заставили мужчину снять тонировку. Кроме того нарушителя теперь ждет штраф.

Спасатели потушили пожар. Макулатура загорелась на складе частной территории по ул. Капал батыра. Благодаря оперативным действиям спасателей пожар на площади 150 кв.м ликвидирован полностью. Пострадавших нет, причина устанавливается.

За 10 лет в Казахстане ликвидировали более 230 тонн наркотиков каннабисной группы.

Министерством внутренних дел в летне-осенний период ежегодно проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Қарасора». В силу благоприятных климатических условий южные регионы страны являются естественными очагами произрастания дикорастущей конопли. С 2014 года в Кызылординской области активно культивируется индийская и голландская конопля с высоким содержанием наркотического средства “тетрагидроканнабинола”.

МВД РК: «На протяжении последних 10 лет в рамках операции “Қарасора” МВД организовываются воздушно-поисковые мероприятия с применением вертолетной техники. Анализ изъятий наркотиков каннабисной группы по республике за указанный период показывает определенные положительные результаты в пресечении преступной деятельности наркозаготовителей – за 10 лет ликвидировано более 230 тонн наркотиков каннабисной группы».

Как показывает динамика, пик роста пришелся на 2015-2017 годы, когда изъятие доходило до 30 тонн, а уже с 2019 года пошло на спад. В рамках операции успешно пресечена культивация значительных ареалов произрастания наркосодержащих растений. Злоумышленники стали искать новые труднодоступные посевные площади с жарким и сухим климатом, которые, по их мнению, остаются вне поля зрения полиции и не охватываются воздушной разведкой – это территория Туркестанской, Алматинской областей и областей Жетісу, Ұлытау, а также западный регион страны.

МВД РК: «Это предопределяет необходимость принятия дополнительных мер в особенности в тех регионах, где наркодельцы приспосабливаются к новым условиям культивирования наркосодержащих растений. С начала операции ликвидировано 16 тонн наркотиков каннабисной группы, из них 12 тонн конопли; 4,2 тонны марихуаны; 450 кг гашиша. Выявлено и уничтожено порядка 4 тысяч квадратных метров наркопосевов».

Более 200 подростков находились ночью в развлекательных заведениях Туркестанской области. В Туркестанской области насчитывается более 900 тысяч несовершеннолетних. В целях профилактики преступлений и правонарушений среди несовершеннолетних проводятся ночные рейды и оперативно-профилактические мероприятия – “Подросток и ответственность”, “Подросток” и “Дети в ночном городе”.

ДП Туркестанской области: «В результате проделанной работы с начала года на профилактический учет органов внутренних дел поставлены 449 несовершеннолетних, склонных к правонарушениям, и 290 неблагополучных семей. Стражами порядка выявлено 224 несовершеннолетних, находившихся в ночное время в развлекательных заведениях, и 4864 подростка, находившихся вне дома без законных представителей. К ответственности привлечены 120 владельцев заведений, допустивших нахождение несовершеннолетних в развлекательных заведениях после 22.00 часов. Преступления, совершенные несовершеннолетними, снизились на 3,8%».

176 преступлений помогли раскрыть общественные помощники туркестанским полицейским. В городских и районных подразделениях департамента полиции общественными помощниками назначены 587 граждан, которые помогают в охране общественного порядка и в профилактике преступлений, связанных с кражами скота. Общественные помощники совместно с участковыми инспекторами полиции проводят разъяснительную работу с населением. В результате с их участием раскрыто 176 преступлений, из них 46 краж чужого имущества и три факта скотокрадства.