Несколько сотен казахстанцев может находиться в зоне действия ЧС в Техасе

В зоне действия чрезвычайной ситуации, возникшей в связи с ураганом «Харви» в США, могут находиться несколько сотен казахстанцев, сообщил руководитель пресс-службы МИД РК Ануар Жайнаков.

«В связи с разрушительным ураганом «Харви» в штате Техас казахстанские дипломаты в США поддерживают тесные контакты с активистами казахской диаспоры, проживающими в этом районе.

Распространена информация с контактными данными консула Казахстана в Вашингтоне и номером телефона «горячей линии» для связи в случае необходимости», – написал Ануар Жайнаков на своей странице в Facebook.

Как отметил Жайнаков, по сведениям официальных лиц, к этому часу граждан Казахстана среди пострадавших не зафиксировано. В данный момент в зоне действия чрезвычайной ситуации может находиться несколько сотен казахстанцев.

Как сообщали СМИ, урагану «Харви» присвоена четвертая степень опасности по пятибалльной шкале, он принес на побережье Техаса ветер скоростью до 130 миль в час (примерно 210 километров в час). Ликвидация последствий может обойтись властям в $40 млрд.