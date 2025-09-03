University of Utah заинтересован в открытии своего кампуса в городе Шымкент

Один из ведущих исследовательских университетов США, University of Utah (U of U), подтвердил отправку представителя на международный технологический форум Global Tech Wave Central Asia, который пройдет в Шымкенте с 12 по 14 сентября 2025 года.

Ключевой целью визита станет проведение переговоров с представителями правительства Казахстана и акимата города Шымкент о стратегическом партнерстве и открытии первого в Центральной Азии кампуса University of Utah.

Визит американской делегации подчеркивает растущую роль Шымкента как технологического и образовательного хаба в регионе. Руководство University of Utah выражает глубокую заинтересованность в создании полноценного высококвалифицированных филиала, специалистов который в будет области готовить инженерии, компьютерных наук, бизнеса и здравоохранения, отвечая на запросы быстрорастущей экономики Центральной Азии.

Проект по созданию кампуса в Шымкенте предполагает строительство современного учебного городка с передовыми лабораториями, исследовательскими центрами и инновационной инфраструктурой. Ожидается, что открытие филиала не только предоставит казахстанской молодежи доступ к американскому образованию мирового класса, но и станет катализатором для развития местной экосистемы стартапов и привлечения международных инвестиций в регион.

“Университет Юты с интересом смотрит на перспективы сотрудничества с Казахстаном и, в частности, с городом Шымкент. Это возможность для нашей страны, который нельзя упустить. Приезд делегации такого престижного университета, как University of Utah, на наш форум является знаковым событием. Это подтверждает, что Шымкент и вся Центральная Азия находятся в центре внимания глобальных лидеров в сфере образования и технологий”, — заявила руководитель форума Global Tech Wave Central Asia Кымбат Нуртаева по результатам проведенных переговоров.

О University of Utah: Основанный в 1850 году, University of Utah является флагманским высшим учебным заведением штата Юта и входит в престижную Ассоциацию американских университетов (AAU). Университет имеет статус R1 — «Докторский университет с очень высокой исследовательской активностью», что свидетельствует о высочайшем уровне научной деятельности. U of U. На сегодняшний день университет имеет двадцать два стипендиата Родса, четыре лауреата Нобелевской премии, три лауреата премии Тьюринга, различные лауреаты Пулитцеровской премии и многие другие. Среди его выпускников — основатели таких технологических гигантов, как Adobe и Pixar. Университет имеет успешный опыт международной экспансии, включая кампус в Южной Корее (University of Utah Asia Campus).

Контакт для СМИ: +7 707 706 19 99 Кымбат Нуртаева