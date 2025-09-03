University of Utah заинтересован в открытии своего кампуса в городе Шымкент

-
Айнур Шырымбекова
-
19
University of Utah на Global Tech Wave Central Asia

Один из ведущих исследовательских университетов США, University of Utah (U of U), подтвердил отправку представителя на международный технологический форум Global Tech Wave Central Asia, который пройдет в Шымкенте с 12 по 14 сентября 2025 года.

Ключевой целью визита станет проведение переговоров с представителями правительства Казахстана и акимата города Шымкент о стратегическом партнерстве и открытии первого в Центральной Азии кампуса University of Utah.

Визит американской делегации подчеркивает растущую роль Шымкента как технологического и образовательного хаба в регионе. Руководство University of Utah выражает глубокую заинтересованность в создании полноценного высококвалифицированных филиала, специалистов который в будет области готовить инженерии, компьютерных наук, бизнеса и здравоохранения, отвечая на запросы быстрорастущей экономики Центральной Азии.

Проект по созданию кампуса в Шымкенте предполагает строительство современного учебного городка с передовыми лабораториями, исследовательскими центрами и инновационной инфраструктурой. Ожидается, что открытие филиала не только предоставит казахстанской молодежи доступ к американскому образованию мирового класса, но и станет катализатором для развития местной экосистемы стартапов и привлечения международных инвестиций в регион.

“Университет Юты с интересом смотрит на перспективы сотрудничества с Казахстаном и, в частности, с городом Шымкент. Это возможность для нашей страны, который нельзя упустить. Приезд делегации такого престижного университета, как University of Utah, на наш форум является знаковым событием. Это подтверждает, что Шымкент и вся Центральная Азия находятся в центре внимания глобальных лидеров в сфере образования и технологий”, — заявила руководитель форума Global Tech Wave Central Asia Кымбат Нуртаева по результатам проведенных переговоров.

О University of Utah: Основанный в 1850 году, University of Utah является флагманским высшим учебным заведением штата Юта и входит в престижную Ассоциацию американских университетов (AAU). Университет имеет статус R1 — «Докторский университет с очень высокой исследовательской активностью», что свидетельствует о высочайшем уровне научной деятельности. U of U. На сегодняшний день университет имеет двадцать два стипендиата Родса, четыре лауреата Нобелевской премии, три лауреата премии Тьюринга, различные лауреаты Пулитцеровской премии и многие другие. Среди его выпускников — основатели таких технологических гигантов, как Adobe и Pixar. Университет имеет успешный опыт международной экспансии, включая кампус в Южной Корее (University of Utah Asia Campus).

Контакт для СМИ: +7 707 706 19 99 Кымбат Нуртаева

ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНОЕЩЕ ОТ АВТОРА