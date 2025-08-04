Мировая экономика на пороге нового вызова. Международный валютный фонд в свежем июльском отчёте представил обновлённый прогноз, согласно которому глобальная экономика сохраняет хрупкую устойчивость на фоне усиливающейся неопределённости.

— Мировой экономический рост прогнозируется на уровне 3% в 2025 году и 3,1% в 2026 году, что является повышением по сравнению с апрельским прогнозом 2025 года. Это отражает опережающее наращивание активности перед введением тарифов, снижение эффективных тарифных ставок, улучшение финансовых условий и расширение фискальной политики.

Несмотря на улучшенные ожидания роста, эксперты подчеркивают, впереди нестабильный и непростой пути. Тарифные споры, геополитическая напряжённость и рост фискальной нестабильности могут серьёзно дестабилизировать мировой рынок.

Эксперты связывают эти процессы с возможной политикой Трампа и его курсом на экономическую изоляцию.

Арман Бейсембаев, финансовый советник: «Если Трамп доведет до конца своего, до логического своего конца, задуманное, все страны обложить пошлинами, начинать обрывать вот эти торговые и экономические связи со всеми странами, даже с ближайшими союзниками — все остальные страны же начнут тоже отгораживаться друг от друга. Это усложнение, это резкий рост издержек, это резкий рост инфляции, это усложнение производственных логистических цепочек, обрыв этих логистических цепочек».

Несмотря на тревожные сигналы, некоторые эксперты сохраняют сдержанный оптимизм. По их мнению, нынешняя турбулентность вскоре может пойти на спад.

Расул Рысмамбетов, финансист: «Ну, до идеального шторма далеко, я думаю, идет процесс активного торга США по тарифам со всеми странами абсолютно. Чисто по моему мнению, к октябрю — к ноябрю завершится горячая фаза, так сказать, тарифных войн, более-менее стороны закрепятся».

На этом фоне страны Центральной Азии показывают сравнительно устойчивую динамику. Казахстану международный валютный фонд прогнозирует рост реального ВВП на уровне 5,0% в 2025 году и 4,3% в 2026-м, это один из лучших показателей в регионе.