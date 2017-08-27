Новый вирус «руки-ноги-рот»

Заболевание, о котором раньше слышали немногие, сегодня, что называется, у всех на устах. Причем, у тех, кто им заболел, в прямом смысле. Новый вирус Коксаки*, еще называют «руки-ноги-рот». Почему, сейчас узнаем.

В начале августа СМИ загудели: отдыхающие стали привозить из Турции новую опасную заразу – вирус Коксаки. И хотя паника больше началась в России, наш Минздрав тоже озаботился ситуацией. Пока каких-либо данных о том, что болезнь проникла на нашу территорию нет, но, как заявили в ведомстве, в качестве предупредительных мер ведется контроль за лицами, прибывающими из-за рубежа.

Медики просят в случае ухудшения самочувствия после прибытия из Турции незамедлительно обратиться в медицинские организации по месту жительства.

В соседней же России у некоторых людей, вернувшихся из Турции, вирус действительно зафиксирован.

А теперь непосредственно о самом вирусе. Коксаки – инфекционное заболевание, входящее в группу кишечных вирусов. Передается вирус через воду, загрязненную сточными водами, плохо вымытые овощи и фрукты, через грязные руки, игрушки и предметы личного пользования и т.п. Носителем является больной человек. Инкубационный период после момента заражения может длиться от 2 до 15 дней, чаще болезнь проявляет себя в течение первой же недели.

Коксаки проявляется высыпаниями на ладонях, ступнях и во рту (отсюда «руки-ноги-рот»). Его симптомы напоминают известную всем ветрянку, стоматит, кишечный грипп. Иногда больному ставится ошибочный диагноз менингит.

В острой форме болезни проявляются такие симптомы:

Температура. Она может подниматься до 39-40 градусов и чем выше температура, тем большее количество клеток поражены вирусом.

Пузырьковые высыпания. При вирусе Коксаки сыпь локализуется вначале на ладонях и стопах, после – появляется во рту. Вид высыпаний похож на герпес или ветрянку, во рту – на стоматитные язвочки, которые локализуются на внутренней стороне щек.

«Обложенный» язык, увеличенные и гиперемированные миндалины, увеличенные и болезненные шейные лимфоузлы.

Головная боль и общая слабость, нарушения сна, покраснение лица и глаз – как следствие высокой температуры и общей интоксикации.

Нарушения пищеварения – отсутствие аппетита, тошнота и рвота.

У больного человека может возникнуть нарушение сердечного ритма, увеличиться печень и селезенка – все это следствия внутренней интоксикации.

Но Коксаки может протекать и в скрытой форме. Это обычно происходит у людей с сильным иммунитетом и они могут даже не знать, что переболели.

Поскольку тяжесть болезни зависит от силы иммунитета, чаще всего ею болеют дети, у которых сопротивляемость к инфекциям организма пока небольшая. До восьмидесяти процентов заболевших – это дети дошкольного и младшего школьного возраста.

Этот вирус, как и многие подобные ему патогены, очень любит тепло и влагу. Поэтому в теплом морском климате он способен существовать круглый год. Коксаки очень прилипчив и по этой причине заболевшего человека нужно обязательно поместить под строгий карантин.

По данным Роспотребнадзора, наибольшее число пораженных вирусом туристов отмечено в гостиницах Сиде, Аланьи, Кемера и Белека во время отдыха во второй половине июля. «Учитывая возможные пути передачи, меры личной профилактики должны заключаться в соблюдении правил личной гигиены, соблюдении питьевого режима (кипяченая вода, бутилированная вода), тщательной обработке употребляемых фруктов, овощей и последующем ополаскивании кипятком», – сообщили российские врачи, которые уже столкнулись с завезенным вирусом на своей территории.

*Вирус Коксаки – относительно молодой вирус, он известен медицине всего 60 лет. Название «Коксаки» связано с городом в США, где он впервые был обнаружен (в 1948 году был выделен из человеческих экскрементов).