О трагичном инциденте рассказала мама погибшей девочки Амина Утегенова, передает ИА «NewTimes.kz». Трагичную историю женщина рассказала в Facebook’е.

«Всем здравствуйте. Речь пойдет о городской инфекционной больнице Шымкента. Меня зовут Амина Утегенова, я — мать покойной доченьки Гульзады. Мы в субботу сходили в кафе. Кушали пиде и молочный коктейль, банановый.

Это было 8 сентября. На следующий день, в воскресенье, в 6:30 утра началась непрерывная рвота. Вызвала скорую, в 10:00 приехали. Меня положили во взрослое отделение. Ребенка предлагали в детское отделение. Моя мать отказалась от госпитализации. В 14:30 опять вызвали «скорую», они сказали, что нет сильного обезвоживания. Не увезли. В 16:30 сами поехали в инфекционку, пока оформили, пока положили — только в 19:30 сделали капельницу.

В 7:00 у нее упала температура тела. До этого была только рвота. Поноса и повышенной температуры не было. Температура упала до 35,8 градусов. Прибежал реаниматолог, назначил еще одну капельницу. В 19:00 вечера опять упала температура, руки-ноги начали холодеть, неметь. Дежурная сказала дать горячий чай и обложить грелками. У нее затруднилось дыхание. Вызвали реаниматолога. Увезли в реанимацию. Дальше отказ почек, отказ сердца, сердце реанимировали, во второй раз сердце не выдержало», — вспоминает женщина.

Саму Амину спасли, но девочку врачам не удалось «вытащить» — маленькая Гульзада скончалась в реанимации.

«Меня, взрослую, спасли, спасибо им. Ребенка нет. Сказали, сильные распады токсинов от вирусов, но как так, ее маленькое сердечко не выдержало лошадиных доз их капельниц?

В заключении написали отек головного мозга, септитический шок и сепсис. Как они поставили сепсис, заражение крови? У них был уже готов анализ крови? Я со своего кишечного отделения звонила в 22:20. Обманывали, что взяли анализ крови. Я спросила, какой. А они: общий. В 22:40 она умерла, по их словам. В 00:15 мне только сообщили.

Потом только дали холодное тело, с исколотыми везде венами, с синими губками и большими двумя синяками в области груди. Только в 3:00 отдали тело. Чтобы отдали тело, сказали написать, что не имеем к ним претензии. В морг я не дала везти ее резать. В объективность и незаинтересованность результатов я не верю. И не дала резать свою доченьку. Все равно написали бы то, что написали — те три диагноза по протоколу. И вот оно, лечение по протоколу нашего Минздрава РК», — пишет мама погибшей девочки.

В комментариях к публикации уже «отметили» представителей сферы здравоохранения, в частности главу МЗ РК Елжана Биртанова, а также акимат Шымкента.