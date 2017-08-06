Определена пятерка главных ценностей для казахстанцев

Как показывает исследование Института общественной политики партии «Нұр Отан», первое место в иерархии ценностей у казахстанцев занимает здоровье, дети, безопасность. Интересными фактами проведенной работы в ходе неформальной конференции QazTalks в Талдыкоргане поделился политолог Нурбек Саясат.

Впервые на региональном уровне при поддержке Службы центральных коммуникаций прошла неформальная конференция «QazTalks», посвященная реализации статьи Президента РК Н.А. Назарбаева «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания».

Первым свое мнение высказал известный казахстанский политолог, управляющий директор Международного финансового центра «Астана» Нурбек Саясат.

— Меня всегда волновал вопрос какие ценности важны для рядового казахстанца, в целом для казахстанского общества. Я достаточно долго и всесторонне исследовал этот вопрос. Президент «World Values Survey Association» Роналд Инглхарт с 1981 года измеряет ценностные ориентации более чем 100 стран. Для европейцев на первом месте были личные ценности: здоровье, безопасность, достаток, — сказал Нурбек Саясат.

По данной методологии были проведены социологические исследования Институтом общественной политики партии «Нұр Отан». Участие в нем приняли 1600 человек старше 18 лет, городские и сельские жители из 14 регионов Казахстана, Алматы и Астаны.

В современном Казахстане происходит трансформация ценностных ориентаций людей под влиянием различных обстоятельств, связанных с динамичным развитием общественно-политических и социально-экономических отношений и глобализации в целом.

В статье Главы государства «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания» закладывается фундамент для формирования «модернизации» обществ через механизм «эволюции» доминирующих ценностей.

— Сильный ценностный фундамент – это не только основа политической стабильности, но и база для позитивного состояния и социального самочувствия населения. Именно потеря смысла, ценностной устойчивости является спусковым механизмом для тенденций социальной деградации и разрухи в современном обществе: роста числа самоубийств, депрессивного состояния, алкоголизма, наркомании и т.д, — отметил Нурбек Саясат.

Данные социологических исследований, проведенных Институтом общественной политики в 2014-2016 гг. показывают, что пятерку наиболее важных для казахстанцев ценностей представляют: здоровье (75,3%), дети (54,2%), безопасность (44,7%), благополучие и достаток (40,9%), любовь (35,6%).

Казахстанскому обществу в большей степени характерны ценности выживания, нежели самовыражения. Так, последними в списке важных ценностей оказались саморазвитие (10%), служение отечеству (10,8%), патриотизм (12,7%), права человека (14,7%) и свобода (14,8%).

Доминирующее большинство казахстанцев отмечают ценность семьи как носителя культурных и нравственных ценностей (79,5%). Обратного мнения придерживается каждый пятый. Остальная часть населения (20,5%). Их аргумент связан с тем, по их мнению, сегодня в семьях уделяется мало внимания и времени на воспитание и прививание культурных норм и ценностей. Отношение к пожилым сохраняется уважительным — 91%, при этом 68,6% согласны с утверждением, что пожилых людей в наши дни не уважают.

— Создав и доработав такой инструментарий, мы сможем более качественно и точно оценивать состояние казахстанского общества и его отдельных групп. Также станет возможным давать научно-обоснованные рекомендации для формирования политики по различным направлениям: от идеологии и выборных стратегий до выстраивания политики в сфере межнациональных и конфессиональных отношений, антикоррупционных мероприятий. Проведение данного исследования в режиме мониторинга позволит нам глубже понять кто (какие группы) и в каком направлении развивается и какие требуются меры для обеспечения национальных интересов и целей развития, — отметил спикер.

Важно понимать, что общество, устойчивое в своей сердцевине – в ценностях, это не значит общество статичное. В глубине своего менталитета наше общество остается ориентированным на традиционные ценности – семья, солидарность поколений, ответственность.

В то же время мы демонстрируем высокие возможности к динамичному социальному и экономическому развитию.