Павильоны ЭКСПО, которые поразили шымкентцев

С каждым днем растет число казахстанцев, желающих посетить выставку ЭКСПО в Астане. На сегодня в павильонах международной выставки побывали более 2 млн. 100 тысяч человек. Все они увидели собственными глазами «Энергию будущего». Шымкентцы — не исключение, горожане с удовольствием выделяют несколько дней своего отпуска для поездки в столицу.

Огромную площадь на выставке ЭКСПО занимает национальный павильон Турции. Он раскинулся на 1000 кв. метрах. Представители братской Турции удивляют уникальными экспозициями на тему» Глобальная синергия». Вниманию посетителей представлены минералы Турции, новые технологии сферы альтернативной энергии. Новинки павильона невозможно описать словами. Природа Анадолы передана интерактивным методом. По комплексу движешься, словно по морю, рассказывают шымкентцы.

Талгат Абдинабиев, житель Шымкента: «Я не успел посетить все павильоны выставки, но побывав лишь на нескольких из них, поразился новейшими технологиями и культурой некоторых стран. Например, входя в павильон Турции, который состоит из семи частей, сразу увидишь водяную мельницу. А в следующей части показывают культуру и историю Турции. В других помещениях можно узнать всю информацию о полезных ископаемых. Я получил много информации о Турции. Вообще, технологии многих стран очень интересны!»

А вот ученые Люксембурга подняли тему выработки энергии из космоса. И Казахстан с Люксембургом в этом направлении планируют реализовать несколько проектов. В павильоне есть коридор, оформленный шестигранной конструкцией. На основной площади расположены три интерактивных станций. А второй этаж для VIP-посетителей.

Балжан Куралбекова, жительница Шымкента: «Я мечтала попасть на ЭКСПО. И, конечно, в первую очередь, посетила наш павильон — Нур Алем. Очень понравилось. Его внешний вид даже необычнее, чем у других. И что мне еще очень понравилось — павильон «Великий Шелковый путь». Здесь расположена национальная выставка стран Шелкового пути. Выставлены необычные вещи, посуда, украшения и другие предметы. Помимо этого поразили тайцы. Они берут энергию из кукурузы. Из обычных растений, вещей, от которых нет вреда природе, вырабатывают энергию».

Своими достижениями в области обновления энергоисточников поделились ученые Балтийских берегов. Самый уникальный их проект — использование лазера в науке. Каждый десятый лазер в мире производится именно в Литве. Также они привезли мощные батареи.

Выставка ЭКСПО-2017 открыта до 10 сентября. В Топ самых посещаемых объектов выставочного комплекса вошли Нур-Алем, коммерческие павильоны и павильон международной компании Shell.