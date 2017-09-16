В Шымкент вернулись солдаты, охранявшие EXPO-2017

В воинской части 10216, базирующейся в Шымкенте, встретили колонну военнослужащих, прибывших из Астаны. С мая этого года военнослужащие гарнизона несли службу на территории всемирной выставки EXPO-2017.

Солдаты охраняли воздушное пространство. Сотня бойцов на 40 единицах военной техники несли службу, обеспечивая безопасность полетов воздушных авиалиний.

Солдат встретили родные, близкие и сослуживцы. Сразу после встречи — торжественное построение, благодарственные слова и заслуженная увольнительная.