В воинской части 10216, базирующейся в Шымкенте, встретили колонну военнослужащих, прибывших из Астаны. С мая этого года военнослужащие гарнизона несли службу на территории всемирной выставки EXPO-2017.
Солдаты охраняли воздушное пространство. Сотня бойцов на 40 единицах военной техники несли службу, обеспечивая безопасность полетов воздушных авиалиний.
Солдат встретили родные, близкие и сослуживцы. Сразу после встречи — торжественное построение, благодарственные слова и заслуженная увольнительная.
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4 Комментариев Включено "В Шымкент вернулись солдаты, охранявшие EXPO-2017"
А что их жизнь была подвержена опасности в Астане раз такой прием с шариками и целая статья?! 🤔
Герои!
Встречают будто с Афгана вернулись😂 ордена им еще нацепите😂
Награждены за охрану распила гос.маштаба👏👏👏