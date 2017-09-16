В Шымкент вернулись солдаты, охранявшие EXPO-2017

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Встреча шымкентских военнослужащих

В воинской части 10216, базирующейся в Шымкенте, встретили колонну военнослужащих, прибывших из Астаны. С мая этого года военнослужащие гарнизона несли службу на территории всемирной выставки EXPO-2017.

Солдаты охраняли воздушное пространство. Сотня бойцов на 40 единицах военной техники несли службу, обеспечивая безопасность полетов воздушных авиалиний.

Солдат встретили родные, близкие и сослуживцы. Сразу после встречи — торжественное построение, благодарственные слова и заслуженная увольнительная.

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4 Комментариев Включено "В Шымкент вернулись солдаты, охранявшие EXPO-2017"

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Oksana Harris

А что их жизнь была подвержена опасности в Астане раз такой прием с шариками и целая статья?! 🤔

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3 часов 37 секунд назад
Dzhamilya Tleubaeva

Герои!

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1 час 56 минут назад
Адиль Калыбаев

Встречают будто с Афгана вернулись😂 ордена им еще нацепите😂

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1 час 34 минут назад
Дастан Улы Ххх

Награждены за охрану распила гос.маштаба👏👏👏

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6 минут 35 секунд назад
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