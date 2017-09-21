В ЮКО наградили волонтеров выставки ЭКСПО-2017

В ЮКО наградили волонтеров, участвовавших в выставке ЭКСПО-2017. Сегодня заместитель акима Южно-Казахстанской области Уласбек Садибеков встретился с волонтерами региона, принявших участие в международной специализированной выставке EXPO-2017.

В ходе встречи Уласбек Садибеков наградил волонтеров региона, внесших свой вклад в проведение выставки на высоком уровне благодарственными письмами акима области и специальнымми призами.

Заместитель акима области выразил благодарность молодым людям и отметил важность прошедшего события.

«В целом в ходе ЭКСПО было проведено более 6 тысяч различных мероприятий. На выставке наша страна подтвердила свою приверженность к разработке «зеленых» технологий. В период с 9 июня и 10 сентября выставку ЭКСПО-2017 посетили более 5 млн. человек, в том числе 151 тыс. жителей области, из них 15 тыс. молодежь региона», — отметил Уласбек Садибеков.

Напомним, что с 2015 года во всех районах и городах области, в целях подготовки волонтеров к международной специализированной выставке «ЭКСПО-2017» были проведено множество семинаров. В целом по стране, услуги гостям и туристам из-за рубежа оказали более 3 тыс. волонтеров, из них 150 — это молодежь нашей области. В частности, были отобраны 100 волонтеров из Шымкента, 37 из Туркестана, 8 из Кентау и 5 из Махтааральского района.

Молодежь из ЮКО, в период с 30 июня и с 1 июля по 5 августа смогли обслужить иностранных гостей на трех языках (казахском, русском и английском). В основном 150 волонтеров работали в направлении безопасности, праздничных мероприятий, билетам, связей с общественностью, партнерства, спонсорства, медицине и аккредитации.

Вместе с тем, 15 из них имели возможность работать на платной основе в павильоне «ЭКСПО-2017».

Пресс-служба акима ЮКО