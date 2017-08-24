Подробности пожара в Старом городе Шымкента сообщили в ДВД ЮКО. Пожар на улице Старого города, где расположено самое большое количество строительных магазинов, начался около двух часов дня 24 августа. Как и предполагали очевидцы, загорелись складские помещения одного из строительных магазинов.

Огнеборцам понадобился час с небольшим, чтобы полностью потушить горящий склад.

«24 августа 2017 года в 13:57 произошло возгорание помещения контейнерного типа по хранению и реализации люстр и пластиковых изделий, принадлежащий ИП «Кенжалин» по адресу г. Шымкент, улица Айтеке би, 19. Общая площадь пожара составила 270 квадратных метров. Пожар локализован в 14:29, ликвидирован в 15:12″, — сообщили в группе государственного языка и информации ДЧС ЮКО.

Жертв и пострадавших при пожаре нет.

По уточненным данным, в ликвидации масштабного возгорания были задействованы 19 единиц спецтехники и 118 человек личного состава службы пожаротушения. К спасательным работам так же были привлечены сотрудники ДЧС ЮКО, УЧС Шымкента, оперативно-спасательного отряда и Центра медицины катастроф (всего 27 человек).

Местные исполнительные органы предоставили пять водовозов. Причины пожара и размеры ущерба устанавливаются.