В Шымкенте в Старом городе горят контейнеры со строительными материалами. Дым от пожара виден за несколько километров от улицы Старого города, на которой расположено самое большое в Шымкенте количество строительных магазинов.

Съемочная группа ТК «Отырар TV» работает на месте пожара. По сообщениям журналистов, в тушении огня задействованы 15 спецмашин и около семидесяти человек личного состава.

Точная площадь возгорания пока неизвестна. Очевидцы говорят, что пострадавших нет. Все подробности масштабного пожара мы сообщим по мере поступления информации.

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