«Полет над гнездом кукушки» восхитил Шымкент

В Шымкенте в русском театре состоялась долгожданная премьера спектакля по роману Кена Кизи «Полет над гнездом кукушки». А вместе с ней и открытие нового, 88-го театрального сезона.

О спектакле много говорили задолго до премьеры — одноименный фильм с Джеком Николсоном в главной роли уже не одно десятилетие будоражит умы его поклонников. Как надо сыграть, чтобы выиграть в такой серьезной конкуренции, наблюдала корреспондент ТК «Отырар TV» Зарина Шарипова.

…Невероятное волнение охватывает зал. Зрители ждут чуда. А актеры на сцене — реакции зала. Казалось бы, только вчера был генеральный прогон, но сегодня все по-другому. Вместо пустых кресел артистов встречает живой зал. Поверят ли? Поддержат? Первый премьерный показ, как самый важный экзамен.

Главный герой, он же художественный руководитель Игорь Вербицкий, хоть и хвалит профессиональную игру коллег, но подчеркивает, что это только первый день премьеры и нужно еще оттачивать спектакль. Постановка, как глина, и только в процессе игры спектакль обретет завершающие черты.

Игорь Вербицкий: «Вот мы играли прогоны на пустой зал абсолютно, и это совсем не то, в пустоту. А сейчас идет энергия к тебе, ты посылаешь в зал, она тебя наполняет! У нас очень хороший зритель. В Шымкенте, вообще, очень хороший зритель, все говорят, все гастролеры, кто приезжает… На мой взгляд, еще надо дорабатывать спектакль, чтобы он получился в такой степени и в таком качестве, каким и должен быть. Работать и работать, хоть и премьера, но это не говорит о том, что надо успокоиться, мы должны его обкатывать…»

Герой-повествователь Бромден — сын белой женщины и индейского вождя — притворяется немощным, глухонемым и слабоумным. Он давно уже находится в психиатрической больнице, спасаясь в ee стенах от жестокости и равнодушия «нормальной Америки». Впрочем, годы, проведенные Бромденом в психушке, дают о себе знать. Старшая медсестра мисс Гнусен, руководящая и пациентами, и безвольным доктором Спайви, регулирует бег времени, заставляя часы то стремительно лететь, то тянуться бесконечно. Это отделение — фабрика в некоем зловеще-загадочном Комбинате: здесь исправляют ошибки, допущенные по соседству, в церквах и школах. И в эту обитель скорби в один прекрасный день является Рэндл Патрик Макмерфи!

И вот они: Игорь Вербицкий и Ержан Мукаш!

Спектакль «Полет над гнездом кукушки» многогранен. С большой самоотдачей работает каждый актер. И даже приглашенный для роли глухонемого вождя золотой голос Казахстана и журналист Ержан Мукаш. И это его голос звучит на весь зал, передавая мысли героя.

После ежедневных многочасовых репетиций выйти из образа не так просто. Даже уходя за кулисы, актер еще какое-то время продолжает играть, жить своим героем.

Игорь Вербицкий: «Ну, пожалуй, два момента, когда Макмерфи пытается поднять эту штуку, но у него не получается. Вот здесь у меня сброс адреналина конечно, очень мощный. Второй момент, к которому я сейчас пытаюсь подготовиться, это убийство медсестры Ретчед. Чтобы убить человека, я должен к этому внутренне подойти, настроиться».

Настроиться необходимо было и медсестре. Ее роль не менее сложная. Она противостоит всем обитателям психиатрической больницы и, вопреки всем проделкам Макмерфи, поддерживает порядок.

Олеся Жукова, актриса: «Тяжелая роль, потому что актер, он должен найти в своем герое не только хорошее, но и плохое. Даже если весь зрительный зал будет считать меня плохой и считать, что я поступаю неправильно, моя героиня искренне верит, что творит добро. И в этом была наверно первая сложность. Вторая сложность: психологически сложный спектакль, поэтому на надрыве играется. Очень нервничаю, переживаю. Давно перед спектаклем так не переживала!»

Напряжение, трагичность и комичность сюжет зрители прочувствовали тоже. Спектакль произвел настоящий фурор. Посыл «Полета над гнездом кукушки» оказался для шымкентцев простым и понятным.

Марина Ермолова, зритель: «Спектакль с очень большим смыслом, очень заставляет задуматься зрителя. Понравилось, пришли с удовольствием и с удовольствием смотрим».

Заал Бочоришвили, зритель: «Там демократия, там философия. Демократия не только со стороны главного героя, который считается умельцем, демократия чувствуется даже со стороны администрации клиники».

«Полет над гнездом кукушки», блестяще поставленный российским режиссером Олегом Белинским, будет идти в южно-казахстанском русском драматическом театре еще три дня. Пропустить такое событие невозможно!