В Шымкенте аферист обманул граждан на 300 миллионов тенге

Полицейские города Шымкент задержали афериста, который обманул граждан на сумму около 300 миллионов тенге.

Сотрудники Аль-Фарабийского ОП УВД г. Шымкент задержали 46-летнего мужчину, разыскиваемого за мошенничество в особо крупном размере. Им оказался житель г. Шымкент, 1971 г.р., который подозревается в 5 фактах мошенничества.

Как оказалось, подозреваемый ранее был выпущен под залог, но до решения суда скрылся в неизвестном направлении и был объявлен в розыск.

Спустя полгода в ходе оперативно-розыскных мероприятий, полицейские задержали подозреваемого в собственном доме и доставили в отдел полиции.

Следствием установлено, что 46-летний мужчина входил в доверие к потерпевшим под предлогом оказания помощи в получении тендера, а после получения денег скрывался в неизвестном направлении.

Так, в 2015 году подозреваемый, войдя в доверие к 32-летнему жителю Шымкента, обещая помочь выиграть тендер, обманным путем завладел его деньгами в сумме свыше 120 миллионов тенге и скрылся из виду.

В настоящее время по данным фактам возбуждено уголовное дело по статье 190 УК РК «Мошенничество».

Общая сумма ущерба, нанесенная потерпевшим, составила около 300 миллионов тенге.

Подозреваемый арестован. Проводится досудебное расследование.

Сотрудники Аль-Фарабийского ОП УВД г. Шымкент просят граждан, ставших жертвой мошенничества со стороны задержанного Сейитжана Сагына, 1971 г.р., обращаться в отдел полиции по телефону «102».

Чтобы не стать жертвой мошенников, полицейские рекомендуют гражданам проявлять бдительность и осторожность при общении с незнакомыми лицами. Не стоит быть излишне доверчивыми и поддаваться на уловки мошенников.

Если же вы стали свидетелем или жертвой подобных преступлений, то Вам необходимо незамедлительно обратиться в полицию по телефону «102», сообщает пресс служба ДВД ЮКО.