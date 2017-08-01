Председатель Аль-Фарабийского суда Шымкента прокомментировал ряд резонансных дел года

Председатель Аль-Фарабийского суда Шымкента прокомментировал ряд резонансных дел 2017 года. Маратали Бекназаров рассказал о громких делах, рассмотренных районным судом, сообщает корреспондент ТК «Отырар TV» Данил Шемратов.

Так, за пропаганду терроризма с использованием информационно-коммуникационных сетей в этом году были осуждены двое жителей Шардаринского района ЮКО. Мужчины в возрасте 35-40 лет посредством своих сотовых телефонов распространяли радикальные идеи.

Маратали Бекназаров: «В отношении граждан, проживающих в Шардаре, были дела. Здесь они рассмотрены в связи с тем, что данное дело было закончено КНБ. Они находятся на нашей территории, поэтому и наш суд рассматривал. Хотя подсудимые проживали в Шардаре и свою преступную деятельность вели там же…»

За шесть месяцев суд Аль-Фарабийского района рассмотрел 11 коррупционных дел. По восьми из них уже вынесены приговоры, причем в шести случаях это штрафы на общую сумму свыше 92 миллионов тенге. Уже оплачено свыше 41 миллиона тенге.

Однако есть один осужденный, который злостно уклонялся от уплаты штрафа, за это приговор ему изменен на лишение свободы.

Маратали Бекназаров: «Это директор колледжа, он давал взятку в три миллиона. По решению суда в 30 раз мы увеличили сумму взятки и ему был назначен штраф в 90 миллионов тенге. Он не оплатил, ему заменили наказание на лишение свободы. Есть сотрудник налогового комитета — штраф 4 миллиона, есть и другие по 4 миллиона, есть штраф в 7 миллионов тенге».

Одним из рекордсменов по штрафам на сегодня остается исполняющий обязанности главного архитектора со штрафом в 70 миллионов тенге.

Талгат Кохаров: «Суд предоставляет месячный срок. Но в случае оплаты части штрафа осужденный имеет право обратиться в суд с заявлением о продлении срока исполнения приговора до шести месяцев».

Также продлены сроки расследования в отношении четверых сотрудников РОВД Отырарского района, задержанных в мае этого года по обвинению в получении взяток и торговле наркотиками.