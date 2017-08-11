ТОП-5 модных заготовок на зиму

Мода диктует нам правила во всех сферах жизни – в строительстве и интерьере, в одежде и обуви, в макияже, в стиле жизни. Не удивительно, что мода добралась и до кулинарии. А почему бы и нет?

Сейчас у людей во всем мире формируется потребность больше знать о гастрономических традициях и это прекрасно, уверены ведущие мировые кулинары. В отдельное течение вылилась и мода на заготовки, которая считается самым модным трендом, несмотря на уровень благосостояния отдельно взятой семьи.

Даже те хозяйки, которые могут позволить себе купить все, предпочитают делать зимние припасы своими руками. Специально к сезону заготовок мы составили вкусный рейтинг заготовок.

Итак, на первом месте вяление! Сегодня вялят практически все – и фрукты, и овощи. И если с вялеными помидорами и сливами мы уже знакомы, то гвоздем сезона стал болгарский перец.

Вяление – довольно долгий процесс, но готовый продукт стоит наших усилий. Итак, для вяления понадобится жирный, мясистый перец желтого или красного цветов. Зеленый лучше не вялить – его цвет превращается в хаки и вид становится более чем неаппетитным))) Мелкие перцы разрезаем пополам, крупные – на четыре части. Обязательно удаляем семена и тонкие перегородки внутри. Раскладываем перцы на противень лодочками кожуркой вниз, выстланный пергаментной бумагой. Стоит сбрызнуть перчики растительным маслом и серьезно подумать о приправах. В моде три варианта – китайский, средиземноморский и, простите за банальность, болгарский.

Китайский – посыпать лодочки сахаром и жгучим красным перцем, он станет еще слаще и пикантнее. Средиземноморский перец – перец, обильно посыпанный солью, смесью молотых душистых перцев, майораном и базиликом. Болгары любят поострее и добавляют в лодочки самую малость соли и много рубленого чеснока.

Определились с приправами и в духовку, разогретую до 100 градусов, не более. И вот тут придется запастись терпением. С приоткрытой дверцей перец вялится полтора часа, ненадолго остужается, затем вновь прогревается в духовке минут 40. Не следует сразу вынимать перец из духовки – оставьте его на некоторое время внутри.

Храниться перец будет в масле, что позволит сохранить весь насыщенный вкус. В небольшой стерилизованной стеклянной банке плотно складываются ломтики вяленого перца и полностью заливаются растительным маслом (подсолнечным или оливковым). Убедитесь, что масло на 2-3 см превышает уровень утрамбованных перцев, чтобы был перекрыт доступ к воздуху.

К слову, помидорчики, сливы, груши и даже маленькие дыни готовятся точно так же. К ним подойдут и все предложенные варианты специй. А вот яблоки вялят только со сладкими специями – сахаром и корицей. В процессе приготовления есть только три отличия – яблоки обязательно чистят от кожуры, не сбрызгивают маслом, а по готовности обильно пересыпают сахарной пудрой. И складывают в бумажные пакеты.

Вялить можно баклажаны, ревень, тыкву, кабачки и даже морковку со свеклой. Правда, последних придется немного поварить перед процессом сушки в духовке. Любой вяленый продукт готов к употреблению сразу, без какой-либо обработки. Если он сладкий, то вполне способен заменить конфеты.

И раз уж плавно перешли на сладкое, то стоит поговорить о втором месте рейтинга.

Его прочно заняли цукаты. Сегодня совсем не модно варить грушевое варенье. Из груш лучше всего делать цукаты. Готовят их следующим образом: спелые, желательно малосочные груши, разрезают на половинки, ложкой вынимают сердцевину и варят заготовки в крутом сиропе (на стакан воды 800 грамм сахара). Лучше варить груши небольшими партиями – так легче выловить размягченные половинки плодов, не повредив их. А мелкие груши вовсе не стоит разрезать. Время варки – около 10 минут после загрузки в кипящий сироп. После того как с отловленных плодов стекут излишки сиропа, они готовы к финальному досушиванию. Груши раскладывают на противне и сушат в духовке нагретой до 60 – 100 градусов при открытой дверце. Как скукожатся – готовы.

Наши модные заготовки лучше всего хранить в стеклянных банках под пластиковыми крышками. И желательно в каком-нибудь тайном месте, так как они имеют свойство очень быстро исчезать, если находятся на виду у домашних!

На почетном третьем месте заморозка

Все зеленые перцы, которые не стоит вялить, как раз и отправятся в морозилку. Перцы можно морозить как целиком (для зимнего фарширования), так и резанными соломкой – для салатов и приправ. Моем, подсушиваем, очищаем от лишнего, целые вкладываем друг в друга как стаканчики, резанный делим на порции, все это оборачиваем пищевой пленкой, кладем в морозильник и… забываем до холодов.

Интересно получаются замороженные помидоры для пиццы или мяса по-французски. Помидоры моются, просушиваются, режутся кружочками и укладываются в морозильник на пищевую плетку. Колесики нужно разложить так, чтобы они не касались друг друга. Замороженные помидоры ссыпаются порционно в пакеты или контейнеры.

Любителям мексиканской смеси овощей, стоит заморозить ее самостоятельно. Порция собственного приготовления будет стоить раз в пять дешевле покупной. Для смеси нужна будет морковка, кукуруза, сладкий перец, тонкая стручковая фасоль, кабачки, горошек и репчатый лук. Морковку нарезать кубиками и отварить в кипящей воде две-три минуты, вынуть морковку и туда же опустить на три минуты кукурузу и горошек. Все остальные ингредиенты просто нарезать по необходимости. Отваренные овощи придется разложить на полотенце для просушки. Кстати, многие хозяйки используют для сушки фен с режимом холодного обдува – ваши овощи высохнут за пару минут. Все, мексиканская смесь готова. Зимой вы просто обжарите в течение нес-кольких минут смесь на сковородке с маслом, добавите немного воды или бульона и зальете этой чудесной подливой отварной рис.

Четвертое место вкусного рейтинга занимает хранение в соли

Это не совсем засолка в нашем привычном понимании. Хранить в соли можно любую зелень – укроп, петрушку, сельдерей, щавель, стрелки чеснока, перья чеснока и лука. Можно делать миксы из зелени, можно солить по отдельности, все зависит от вкусовых предпочтений.

Главное в этом способе заготовки – соблюсти пропорции зелени и соли. На килограмм зелени нужно 100 граммов соли, делаете меньше – рассчитывайте.

Зелень перебрать, вымыть, дать стечь воде. Мелко нарезать и положить в большое блюдо. Насыпать соль и перемешать. Укладывать в стеклянные обваренные банки и хорошо уминать. (Профи советуют использовать грубую мужскую силу, не до выделения сока). Зелень в соли хранить в холодильнике.

Можно засолить приправу: морковку, перец, помидоры и лук взять по килограмму, укропа немного. Все нашинковать, как вы привыкли и смешать с килограммом соли. Плотно утрамбовать в банки или контейнеры. Когда зимой готовите суп или еще что-нибудь, где нужны вышеупомянутые продукты, просто добавьте по вкусу пару ложек этой очаровательной смеси вместо соли. Не солите! Соли достаточно в самой заготовке. 1,5 часа затраченные на мойку и резку продуктов, а удовольствия на всю зиму.

И замыкает рейтинг классическая сушка

С овощами вообще ничего сложного – режете, как вам нравится, вооружаетесь ниткой и иголкой, нанизываете на нитку как бусы и развешиваете на сквозняке. Есть конечно в продаже специальные сушилки, но если дома есть место, то нет смысла для покупки.

Чудесно для сушки подходит жгучий перец, баклажаны. В принципе, сушить можно все овощи, только есть ли в этом смысл. Вот сушеные баклажаны, например, прекрасно подойдут для приготовления любимого всеми корейского салата, да и в овощном рагу придутся ко двору. А морковка? Зачем заготавливать морковку, если она продается всю зиму и не меняется в цене?

Если решили все-таки сушить, то примите к сведению: все овощи кроме лука, перца и грибов нужно промыть, нарезать ломтиками и опустить в воду на некоторое время.

подготовила Елена Бояршинова